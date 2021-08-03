Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Tunus'ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Kıbrıs'taki realitenin uluslararası toplum tarafından doğru anlaşılması ve adil bir yaklaşımı temsil eden iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiği ifade edilen görüşmede, Türkiye'nin, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak adına, uluslararası toplumla iş birliği içinde olmaya devam edeceği dile getirildi.
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