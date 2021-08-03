Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye yönelik "Suriye’ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin dönüşü konuları ele alınmıştır. Ayrıca Libya’daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ülkemizi ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle biraraya gelmiştir. pic.twitter.com/ZzVdvFssn7 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 3, 2021

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