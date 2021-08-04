Al Jazeera televizyonu çalışanı, 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla Mısır'da gözaltına alındı

Al Jazeera Mubasher kanalının haberinde, ailesiyle birlikte kısa bir tatil için Katar'dan Mısır'a gelen basın mensubu Şeyh'in, Uluslararası Kahire Havalimanı'na vardığında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, Mısır Devlet Güvenlik Savcılığının, Al Jazeera Mubasher kanalında çalışan Şeyh hakkında 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla 15 gün hapis cezası verdiği ifade edildi.

Al Jazeera televizyonunun, Şeyh'in serbest bırakılması için Mısır makamlarıyla görüşmelerde bulunduğu, Mısır makamlarının henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, yaklaşık 8 yıl aradan sonra 31 Temmuz'da ilk kez Mısır'dan canlı yayın yaptığını duyurmuştu.

Al Jazeera, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılmasının ardından Mısır'daki ofislerini idari olarak kapatmış, 1 ay sonra da Mısır yargısı Al Jazeera Mubasher Mısır'ın kapatılmasına karar vermişti.

Mısır ile Katar arasındaki ilişkiler, 2017 yılında yaşanan Körfez krizinin ardından 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi ile düzelmeye başlamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından olumlu adımlar atılmış, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.