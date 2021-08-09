Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov, Ermenistan sınırını görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu normalleştirmenin yollarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarının yerine getirilmesinin çeşitli yönleri ve Ermenistan-Azerbaycan sınır bölgesindeki durumu normalleştirmenin yolları ile ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

Tarafların ayrıca ikili ilişkilerin güncel konularını, bölgesel ve uluslararası gündemi de ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığındaki Üçlü Çalışma Grubu'nun bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlarının üzerindeki engelleri kaldırma faaliyetlerine en kısa zamanda yeniden başlamasının önemi vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve ‘Hazar Beşlisi’ dahil olmak üzere, uluslararası platformlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ile ilgili konular ele alındı” denildi.

Bakanların ‘Rusya ve Azerbaycan arasındaki çok yönlü ilişkilerin ileriye dönük gelişiminden, ticari ve ekonomik bağların istikrarlı büyümesinden duydukları memnuniyeti’ dile getirdikleri kaydedilen açıklamada, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in 20 Temmuz'da Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında varılan anlaşmaların uygulanması yönünde karşılıklı niyet teyit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Dışişleri bakanlıkları üzerinden temasların sürdürülmesi üzerinde anlaşmaya varıldı” denildi.