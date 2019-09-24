İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Duyar: İSMEK eğitimleri ihalesiz de verilebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, Başlangıç Noktası programında İBB’nin verdiği eğitimleri anlattı. Gelecek sene 450 bin kişiye eğitim vermeyi hedeflediklerini dile getiren Duyar, bu eğitimler için kamuoyuna yansıdığı gibi ihalenin şart olmadığını dile getirdi.

İBB, Hayat Boyu Öğrenme adıyla tüm İstanbullulara 900 merkezde 752 farklı eğitim sunuyor. Hobi edindirmeden mesleki eğitimlere, yabancı dilden lise ve üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok alanda verilen eğitimlerle bu sene 300 bin, gelecek sene 450 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kamuoyu gündemine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ihale tartışmalarıyla gelse de burada verilen eğitimler, bu merkezi alanında belki de dünyanın en büyük eğitim kurumlarından biri yapıyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar, Başlangıç Noktası programında yapılan ihale tartışmalarının yersiz olduğunu dile getirirken yaratılan kafa karışıklığının kaynağında çıkar gruplarının olabileceğini dile getirdi:

‘ŞU ANDA EĞİTİM YÜZ BİNLERLE BAŞLADI’

“İBB’ye bağlı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 7’den 70’e tüm yurttaşlara eğitim sunmayı hedefliyor. 752 farklı kurs dalımız mevcut. Her yaş ve her eğitim durumunu hedefleyen eğitimleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İlk etapta akla gelen 40 kurs düşünün. Yabancı diller grubu, enstrümanlar grubu, kadınlara yönelik el becerileri grubu gibi. Sonra da oluşan ihtiyaçlara yönelik teknoloji internet odaklı eğitimler şeklinde devam ediyoruz. Bunları branşlar temelinde de ayırabiliriz.

İstanbul yoğun trafiğin olduğu bir kent. Kadınlarımızın boş zamanlarını üreten hale dönüştürmesi bizim için önemli. Ama yeni dönemde gençlere yöneleceğiz. Üniversite ve liselere hazırlanan öğrencilerimize de ağırlıklı olarak kurslar vereceğiz buradan. Hobi eğitimleri sürecek bunların yanında talep açısından sıralama yaptığımızda atalete girmiş kurslarımızda güncelleme yaşanacak.

İSMEK ihalesi anahtar cümle. Eğitim ve ihale eğitimle ticareti ne kadar yakınlaştırırsak o kadar spekülasyon olur. Biz de İSMEK olarak bundan nasibimizi aldık. Eğitim illa ihaleyle verilmez. Eğitim ihalesiz de sürdürülebilir. Oradaki kafa karışıklığının kaynağında çıkar gruplarını görüyorum. İSMEK yüz binlerce İstanbullu ile eğitimlerine başladı. Ekrem İmamoğlu’nun da desteğiyle biz yaklaşık 450 bin İstanbulluya eğitim vereceğiz. Şu anda 300 bine yakın kişiye eğitim veriyoruz. Hedefimiz bunu 450 bin yapabilmek.

‘DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR O YÜZDEN HEDEFTEYİZ’

İstanbul’un nüfus ölçeğiyle kıyasladığımızda bu rakamlara çıkan nadir şehirlerden biriyiz. Ama oransal olarak baktığımızda geride olabiliriz. Örneğin Münih 1.3 milyon nüfusa sahip ve orada 200 binin üstünde vatandaş kurs alıyor. Bizim aynı oranı yakalamamız için 3 milyon İstanbulluya ulaşmamız gerekiyor. Şu anda 39 ilçede 900’ün üstünde mahallemiz var ve 200’ün üstünde eğitim merkeziyle eğitimlerimiz sürüyor.

Şu ana kadar bahsettiğimiz kursların hepsi bir yetenek kazandırma hobi edindirme çabasındaydı. Üniversite tarzı bir eğitim için biraz daha yolumuz var. Son günlerde İSMEK’in hedefte olmasında bunlar da var. Çünkü bir değişim ve dönüşüm yaşanacak. Bunlar yaşanmak da zorunda. Günümüzdeki mesleklerin 2030 yılında yüzde 50’ye yakını kaybolacak. Bunun için dönüşümler yaşanmak zorunda. Bizler gibi kamu yöneticileri toplumun ilerlemesinde daha ilerici modeller geliştirmek zorunda. Bizi takip edin diye öneririm herkese.”