Kayıt
13:52 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    Gazeteci Nebil: Kesintisiz konuşmak için önce fiber ağlar arttırılmalı

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Gazeteci Füsun Nebil, Başlangıç Noktası programında deprem sırasında telefonların kesilmesi ve buna karşı Ulaştırma Bakanlığı’nın GSM şirketlerine getireceği zorunlulukları anlattı. Nebil, kesintisiz konuşabilmek için öncelikle ülkedeki fiber ağının artırılması ve bunun için gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

    İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından en çok konuşulan konuların başında iletişim sistemlerinde yaşanan kesinti geldi. Depremde sevdiklerine ulaşamayanlar GSM şirketlerinden şikayetini dile getirirken bu sorunun çözülmesi için devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu. Bu tartışmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün aynı anda haberleşme kapasitesi 175 milyona çıkarılacak" dedi.

    Gazeteci Füsun Nebil, Başlangıç Noktası programında, yapılması planlanan değişiklikleri değerlendirirken bu altyapının kurulması için olmazsa olmazın telekomünikasyon altyapısında fiberin artması olduğunu dile getirdi. Nebil, şu anda 330 bin kilometre uzunluğunda fiber bulunduğunu, bunun yaklaşık 10-15 kat artırılmasının şart olduğunu vurguladı:

    ‘EKMEK FIRININA BÜTÜN İSTANBUL İÇİN EKMEK ÜRET DER GİBİ…’

    © AA /
    GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı
    “1999’dan beri depremi biliyoruz. Ulaştırma Bakanı’nın üyesi olduğu AK Parti 2002’den beri yönetimde. Daha önce nerelerdeydiniz? Madem yapılabiliyordu niye daha önce yapmadınız depremle mi aklınıza geldi? Yapılabilir mi diye baktığımızda eski ve klasik şebekelerde yapılamaz. Mahallenizdeki ekmek fırınına mahallenin alabildiği kadar değil bütün İstanbul’un alabildiği kadar ekmek üreteceksin diyorsunuz ve bunu da her mahalledeki fırına söylüyorsunuz. Sonuçta her gün deprem olmuyor. Buna benziyor klasik şebekeler.

    Telefon sektörü çok detaylı. 1990’lardan itibaren internet teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte IP networkler yayılmaya başlandı. Türkiye’de 175 yıldır var olan şebeke bakır üstünden geçiyor dijital değil. Bunların dijitalleşmesi lazım. Ama bizim şebekemiz bakır, fibere dönüşmedi. Ben 2010’dan beri İstanbul Belediyesi yoluyla fiber kazılarının engellenmesinden beri yüksek sesle söylüyorum: Bu altyapının fibere dönüşmesi lazım. 175 yıllık şebeke birden fibere dönüşemez. Ama dünyada bu peyderpey, yıl yıl dönüştürüldü. Şu anda 330 bin kilometre fiberimiz var. Halbuki bakır olarak raporlanana göre 30 milyon kilometre bakır var. Bunun 4 milyon kilometre fibere dönüşmesi gerekirdi. 6 ayda bu fiberi nasıl dönüştürecekler çok merak ediyorum.

    Fiberin dönüştürülmemesinin sebebi daha çok İstanbul Belediyesi oldu. 2014 yılında bütün yıl için verdikleri kazı izni 17 kilometre. Ulaştırma Bakanlığı ve altındaki BTK gerekli önlemleri almadı ve gerekli şartları oluşturmadı. Birçok ülkede, Japonya, Amerika ve AB’de örnekler mevcut. Şu anda hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Bazı yerlerde abonelerin bazıları boşta kalıyor. Bu yolla üç operatör havuz halinde kapasitelerini kullanacaklar. Boşluk varsa da insanlar oradan kullanacak. Ama öncelikle fiber izinlerini vermeleri gerek. Deprem günü telefonla konuşamadık ama WhatsApp üstünden mesajlaştık. Bir operatörden diğerini araması için ara bağlantı yapılması lazım. Bu ara bağlantıların dönüştürülmesi lazım.

    ‘BAKALIM YENİ BAZ İSTASYONLARI KABUL GÖRECEK Mİ…’

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD’da açıklamalarda bulundu.
    © AA / Arda Küçükkaya
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması: GSM şirketlerinin kapasitesi arttırılacak
    Senelerdir bir takım açıklamalar yapılıyor ve biz kazı izinleri için heyecanlanıyoruz. Ama şu anda öyle bir şey yok. İBB, CHP’ye geçti onlar bunun ne kadar farkındalar önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bence bunun önemini göreceklerdir. Ama şunu da söylemek gerek: CHP’li belediye izin verdikten sonra bu altyapı nasıl ve ne kadar hızlı yapılır o da ayrı konu. Biz 3-4 milyon kilometre fiber olmalıydı diyoruz. Yapılsa yapılsa 330 binden 600 bine çıkar. Yeterli mi? Hala değil. AK Parti hükümeti bana göre bir algı yaratmaya çalışıyor. Depremde sınıfta kaldığı için iletişim konularına giriyor.

    Bizim insanımız daha çok baz istasyonunu kabul edecek mi? 5G için bu konuşuluyor. İlk 4 nesil cep telefonlarını dünya gördü. Sırada 5G var. Bütün bu gelişen G’lerin anlamı hücrelerin küçültülmesi. Biz hücreler arasındaki geçişlerle cep telefonlarımızı kullanabiliyoruz. Yeni baz istasyonlarının yaratacağı elektromanyetik kirlenmenin vücudumuza zarar vereceği söyleniyor. Şimdiye kadarki baz istasyonları ısınma yaratıyordu. Şimdi 5G ile uzmanlar frekansın vücuda zarar verebileceğini söylüyor. Halkımız mevcut baz istasyonlarıyla dahi sorun yaşıyor neler olacağını göreceğiz.”

    İlgili konular:

    Deprem araştırması: 10 kişiden 7'si evine güvensiz, 5'i GSM operatörünü değiştirecek
    Etiketler:
    Füsun Nebil, GSM operatörleri, iletişim, Deprem
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Banksy, 'içine girilemeyen dükkan' açtı
    Karikatür
    'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet