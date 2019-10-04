Kayıt
14:32 04 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    ‘Kaz Dağları 'oyuna getirilerek' katlediliyor’

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 02
    Abone ol

    Türkiye’de çevre katliamlarının son örneklerinden olan Kaz Dağları ağaç katliamı, kitlelerin yoğun tepkisiyle durdurulmaya çalışılıyor. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, şirketlerin küçük alanlar gösterip farklı madenler için izin isteyerek ÇED raporlarını baypas ettiğini dile getirdi.

    Kaz Dağları dünyanın sayılı oksijen depolarından ve doğal yaşam alanlarından biri. Bu bölgede birbiri ardına açılan madenler, özellikle de gümüş ve altın arama için yapılan çalışmalar büyük bir çevre katliamını işaret ediyor. Şu ana kadar farklı kuruluşların araştırmalarına göre 200 ila 600 bin arasında ağaç kesildi.

    Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen doğaseverler, bu katliamın durdurulabilmesi için bu bölgede nöbet tutmaya başladı ve bu kesimin daha da büyümesi engellenmeye çalışıldı. Ne var ki dünyada çevre canavarı olarak tanımlanan maden arama firmaları bu bölgede gerek orada oturanlar gerekse resmi alanlarda etkin bir çalışma yürütüyor. Farklı maden aramaları için küçük alanlar gösterilerek iki yıl süren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu araştırmaları baypas ediliyor ve yeterince ağaç kesilmesinin ardından gerçek niyetler su yüzüne çıkıyor.

    Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, bu sürece karşı var güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverlerle katliamın büyümesinin engellenmeye çalışıldığını dile getirdi:

    ‘DAĞIN HER TARAFINDA ÇALIŞMA YAPILIYOR’

    © İHA / SELAHATTİN MURATHAN YILDIRIM
    Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2.5 milyon zeytin ağacı kesildi
    “Kaz Dağları’nda ciddi anlamda metalik madencilik faaliyetleri var. Altın ve gümüş bunların başında geliyor. Orada başka tehditler de var termik ve jeotermal santraller gibi. Şu anda önemli olan altın madenciliği. Dağın her tarafında bir karış yer kalmaksızın faaliyetler sürüyor.

    Kaz Dağı dünya çapında bilinen önemli ekosistemlerden biri. Hem bitki örtüsü, hem yaban hayatıyla dünyanın en önemli doğa harikalarının başında geliyor. O nedenle iklimi de güzel, havası suyu da güzel idi. Şu anda geniş devasa alanlar ağaçları kesilip tahrip oldu. Diğer bölgelerde de aramalar devam ediyor. Diğer yandan ÇED süreçleri tamamlanmış projeler var. 2000’li yılların başından bu yana oraya göz dikilmiş durumda. Şu andaki yerlere ilk ruhsatlar 1980’lerde alınıp ruhsatlar el değiştirmiş. Son iki yılda hukuki süreç tamamlanmamış olmasına rağmen ağaç kesilmeleri hızlanmış. Şu anda yargı süreci devam ederken vali izniyle ağaç kesimleri devam ediyor.

    TEMA analizine göre 195 bin ağaç kesildi. Orman Sendikası raporuna göre toplam 600 bin ağaçtan bahsediliyor. Firmanın kendi ÇED raporuna göre 45 bin ağaç kesilmesinden bahsediliyor. Ağaç tek başına ağaç değil: Bitki örtüsü, çalı çırpısı, mantarı ve canlılarıyla koca bir ekosistem yok oldu. Bu ormanlık hayatta bir sürü yaban hayatı yok oldu. Alan gezilirken bulunmuş keçi yavrulardı vardı. Büyük bir yaşam yok oldu. Ekosistemi yok ediyorsunuz. Bu sistem yüzlerce yılda oluşuyor. Yeniden bir ekosistem haline gelmesi yüzlerce yıl alacaktır. Bu iklim krizinde tek bir ağacın kesilmesine bile imkan yokken binlerce ağaç birden kesiliyor.

    ‘KÖYLÜ PARASIZLIK ARTINCA ÇARESİZ KALIYOR’

    © DHA / Mustafa Suiçmez
    Kaz Dağları’nda ‘doğa katliamı’ yapmakla suçlanan şirket: Protestolar siyasi amaçlı
    Bizler alanda 2000’li yılların ortalarından beri varız. Bu projeleri duyduğumuzda ÇED projelerinden takip ediyoruz. Biz o bölgeye gidip projeleri ve dosyaları inceliyoruz. Halka bunun zararlarını anlatıyoruz. O yıllarda bütün köyler projelere karşıydı. Bir sürü yerden projeler çıkıyor. Biz boşalttıktan sonra madenci firma çeşitli mekanizmalarla köye girdi. Bir köye girdik o caminin duvarında yeşil alan çalışması şu altın madeni firması tarafından yapılmıştır yazıyor, çöp bidonu şu firma tarafından verilmiştir deniyor. Köye su getireceğiz vaatleri var. En çok kullandığı vaatler sizlere istihdam getireceğiz deniyor.

    Son yıllardaki tarım politikaları nedeniyle tarım para etmiyor. Onlar da umutlarını tarımdan kesmişler. Eskiden 50 dönüm zeytini olan biri hayatını rahatlıkla sürdürürken şimdi aynı miktardaki tarlayla işini görmek neredeyse imkansız hale geldi. Bir de köylerdeki okulların da kapatılmasıyla beraber genç aileler kasabaya taşınıyor. Yaşlı nüfus kalınca, tarım da yapamıyorlar. İstihdam vaadiyle köylüler maden yanlısı hale gelebiliyorlar. Bütünlüklü bir politika açısından bu bilerek yapılmış olunabilir.

    ‘CUMARTESİ GÜNÜ KADIKÖY’DE BULUŞUYORUZ’

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
    Kaz Dağları'nda yürüyüş: Suyuma ve toprağıma dokunma
    Türkiye’nin her yanından konunun sahiplenilmesi çok iyi oldu. Fazıl Say buraya dikkat çekti. Gelenlerin doğayı kirlettiği yönünde spekülatif haberler çıktı. Su ve vicdan nöbeti yapıldı. Çadırını al gel çağrısıyla Türkiye’nin her yanından insanlar nöbete geldiler. Şu anda her yerde Kaz Dağları isimli bir grup tarafından çadırlı direniş devam ediyor. Cumartesi günü Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda bir buluşma gerçekleştiriliyor. Kardeş Türküler ve Yeni Türkü gibi gruplar dinleti yapacaklar.

    Ülkemizde önemli ekosistemler var. Ne yazık ki ülkemizde yalnız Kaz Dağı’nda değil inanılmaz yıkım projeleri var. Fatsa altın madeninde de sorunlar var. Şu anda Kaz Dağı’nda Biga madenciliğin bu projenin üç katı büyüklüğünde projesi var. O da ruhsat almış durumda. Dünyada yeni canavar olarak adlandırılan bir firma var o da Türkiye’ye geldi. Ne yazık ki buna izin veren yasalarımız var. 2004’te yapılan düzenlemelerle onların yolları açıldı.

    Çok büyük oyunlarla alana girmeye çalışıyorlar: Firma işletme ruhsatını aldıktan sonra küçük bir proje tanıtım dosyası hazırlıyor. Kuartz çıkaracağını söylüyorlar. Firmanın ruhsat alanı 20 bin dönüm. Bunun beş hektarında kil çıkaracağım diye başvuruyor. Bakanlık bunun için ÇED gerekli değildir diyor. Altın diye de başvurmuyor. Valilikten çalışma iznini alıyor, aynı zamanda enerji bakanlığından izin alıyor. Alana yerleşince gerçek amacına uygun dosya alıyor. ÇED süreci iki yıl sürüyor, bundan kaçmak için bu oyunlar yapılıyor. Bizler bunları görür görmez bakanlığa yazı yazdık. Bu firmanın altın madenciliği için oraya geldiğini siz de biliyorsunuz biz de dedik. Bakanlık yetkilileriyle konuştuğumuzda firmaya bu hakkın verildiğini söylediler. Bu istisnasız bütün bölge projelerinde böyle gidiyor.”

     

    Etiketler:
    Tahribat, Ağaç kesimi, Doğa, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Ekosistem, Çanakkale, Kaz Dağları
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
    Karikatür
    ABD'den şarap ve peynir dahil AB ürünlerine ek vergi
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet