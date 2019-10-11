Gazeteci Şimşek: Vekiller gelişmeleri tabletlerden anbean izliyor

1 Ekim günü açılan TBMM’nin gündemi genelde Yargı Reform Paketi ile meşgul olacak görünürken Barış Pınarı Operasyonu ile bir anda farklı bir yola girdi. Reformla ilgili paketler birbiri ardına Meclis’ten geçerken ağırlık operasyonda kaldı ve partiler HDP ve diğerleri olarak operasyonun farklı yönlerinde kutuplaştı.

Gazeteci Yurdagül Şimşek, Başlangıç Noktası programında yoğun gündem içinde en çok merak edilen Meclis’in hem bu çok önemli reform paketi hem de tarihin en önemli operasyonlarından biri olan Barış Pınarı Operasyonu konusunu aynı anda nasıl yönettiğini anlattı.

Şimşek, Meclis’in normal oturumlarını devam ettirirken bir yandan herkesin telefon ve tabletlerinden operasyonla ilgili detayları almaya çalıştığını dile getirdi:

‘TEZKERE 4 PARTİ DESTEĞİYLE ÇIKTI’

“Meclis açıldığında Sayın Cumhurbaşkanı uzun zamandır operasyonun geleceğini söylese de gündemde yoktu. Açılışta yargı paketi gündemdeydi. Meclis açıldığı günden itibaren adalet ve hak hukuk konuşuluyordu. İki yeni oluşum bekleniyor: Ali Babacan ve arkadaşları ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi. Gündem olağan akışına devam ederken geldi harekat. Tezkerenin çıktığı gün bu operasyonun olabileceği konuşuluyordu. Bir anda gündem tam tersine döndü. Tezkere 4 partinin desteğiyle çıktı. Bugün de HDP karşı. Genel kuruldaki konuşmalar yargı paketi olmasına rağmen dünyanın operasyonu algılayış biçimi aktarılıyor.

HDP operasyona karşı olduğunu söylerken çok sık tartışma çıkıyor. Fezlekeler gündeme gelir mi kulislerde konuşmak istedik AK Partili yetkililerle. Şu anda dokunulmazlığın kaldırılmasının söz konusu olmadığı söylendi. Tüm vekillerin elinde cep telefonu ve tablet var, gelişmeleri izlemeye çalışıyorlar. Şu anda adım adım operasyon izleniyor.

Diğer taraftan yeni parti kurulma çalışmalarını nasıl etkiler diye bakılıyor. Hem Davutoğlu hem Babacan ekibi, parti kurma çalışmalarını devam ettirdiklerini, buna yönelik eleştirilerini sürdürdüklerini söylüyorlar. Yoğun gündem sürüyor.

‘TARTIŞMALARDAN SONRA KULİSLERDE HAVA YUMUŞAK’

Sadece operasyonla ilgili değil, Meclis’te çok sert tartışmalar yapılıyor, kuliste bu tartışmaların devam ettiği günlerde bile dışarıdan algılandığı gibi olmuyor dışarı çıktıklarında kuliste yan yana kulis masalarında çay kahve içiyorlar. Operasyon gibi kendince milli olan konularda HDP’nin Meclis’teki davranış biçimlerine bakış biraz daha farklı oluyor. Ama genel kuruldan çıkıp birbirleriyle kavga ediyorlar gibi bir durum yok. İktidar ve muhalefet milletvekilleri aynı salonda değil. Ama bütün muhalefet aynı salonda çay kahve içiyorlar. Devlet Bahçeli çıkışta kendisiyle göz göze gelen HDP’lilerle de selamlaşıyor.

Bugün yargı paketine devam edilecek diyelim. Öncesinde birçok şey konuşuluyor gündem dışı konuşmalar adında. Herkes kendine göre seçtiği konuları konuşur. Sonrasında Meclis’in genel teamülü var: O gün isteyen 20 milletvekili kendince önemli konuları açıklar. Yani Meclis o gün sadece yargı paketini konuşmaz. O konuşmalar seçmene selam konuşmaları olarak nitelendirilir. Diyelim ki Antalya’nın bir ilçesinde su sorunu varsa bunu dile getirir sonrasında o konuşmanın videosunu seçmenlerine gönderir.

‘YARGI PAKETİNE MUHALEFETİN KATKISI ÇOK YÜKSEK DEĞİL’

Yargı paketini hazırlayan bakanlıklar var. Bunları AK Parti milletvekillerine iletiyorlar. İkinci pakette nafaka çocuklarla ilgili konular, kamuoyunda af olarak nitelenen infaz sürelerini kısaltan maddeleri bekliyoruz. MHP bunu bekliyor deniyordu. CHP tüm partilere danışarak bir taslak oluşturdu. İYİ Parti, HDP orada diye bu çalışmaya katılmadı. CHP bunun için kendi paketini hazırladı. İYİ Parti ve CHP birlikte de görüştüler. Herkes kendi paketini hazırlıyor ortak bir metin çıkmayabilir ama ortak fikirler çıkacaktır. AK Parti’nin getireceği tekliflere öneriler gelecektir.

Şu anda teklifin genel kurulda ilk on maddesi kabul edildi. Muhalefetten gelen maddelerin dikkate alındığını söyleyemem. Ama onlardan gelen bazı konuları ‘Haklısınız’ diyerek minik değişiklikler yaptılar. Muhalefet bu paket yetersiz diyerek daha büyük değişiklikler getirmişti. Muhalefet farklı fikirleri dile getirmek istiyor ama iktidar kendi tekliflerini getiriyorlar ve geçit vermiyor çok fazla.”