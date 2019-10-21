‘İmamoğlu’nun başkan seçilmesi oyunu bozdu’

Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının ticari faaliyetler dışında sadece kültür sanat için ihaleye açılmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu ihaleye istekli olduğunu dile getirdi. Ancak önce Ulaştırma Bakanlığı’nın İBB’nin girmesinin yanlış olacağı yönündeki açıklamaları, ardından sözleşmede var olması gereken ‘müştereken ve müteselsilen’ kelimelerinin Türkçelerinin yazılması yüzünden ihaleden çıkarılması kamuoyunda tepki yarattı.

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Başlangıç Noktası programında yetkili kişiler için suç duyurusunda bulunulacağını ve ihalenin iptali için dava açılacağını dile getirdi:

‘AKIL TUTULMASI’

“Hem ihale iptalini isteyeceğiz hem de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusuna da İstanbul’da yaşayan herkesi davet ettik. Aslında bu ihaleye neden İBB’nin sokulmadığına dair bilgi verilemez çünkü bunun mantığı yok. İBB’nin 4 adet milyarlık şirketinin karşısında iki sene önce 10 bin TL sermayeyle kurulmuş bir şirket var. Bu şirketin başındaki kişi 3-4 sene önce İBB’de çalışan bir vatandaş. Bir vakıfta genel müdürlük yapmış. Bunun açıklaması yapılamaz. Bunu bir akıl tutulması olarak değerlendiriyoruz. Bir tarafta halkın İBB’nin şirketleri diğer tarafta 10 bin TL sermayeli şirket. 23 Haziran’da İBB başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazanmış olmasa böyle olmazdı. Bu konuda her oyunu bozdu ki burada bile bunu görebiliyoruz. 10 bin TL sermayeli bir şirketin aylık bu kadar yüksek bir kira bedelinin altına girmesi doğru değildir. Zaten 9 Ekim tarihinde de şirket sermaye artırımına gitmiş. O firma sahipleri de bunu izah edemezler. 350 bin lira kirayı nasıl vereceklerini izah edemezler. Ben mali müşavirim ben bile izah edemiyorum.

‘İSTANBUL KAOSA SÜRÜKLENMESİN’

İBB o ihaleyi yeterince yüksek bir bedel ödeyemediği için kaybetti söylemleri doğru değil. Bunlar sadece birer yorum. İstanbul halkının göstereceği tepkiden sonra bu ihaleyi iptal etmek zorunda kalacaklar. Bu şirkete vermeleri gerçek bir akıl tutulması haline döner ki siyaseten iktidara zararı olur. Bunu göğüsleyeceklerini düşünmüyorum. Bazen iki kişi arasında kavga çıkar çok sudan bir sebebi vardır. Şu anda yapılan da o: Müştereken ve müteselsilen kelimeleri kullanılmadı diye ihale iptal edildi. Mantıklı değil ama ne yazık ki gerçek bu. Milyarlarca liralık 4 şirketin bu şekilde elenmesi İstanbullular adına çok büyük ayıp. Doğaldır ki burada bir şey yapılacaksa bunu bakanlık ya da belediyenin yapması lazım. Daha dün kurulmuş bir şirketle burayı almanın izah edilebilir yanı yok. İstanbul’da yaşayan herkesin buna tepki vermesi gerekiyor. Biz bugün bunu yapacağız ve ihalede sorumluluğu bulunan herkes için suç duyurusu yapacağız.

Ayda 350 bin lira kazanılacak ne yapılabilir orada bunu ben de düşünüyorum ama cevabını bir türlü bulamıyorum. Bence çıkmaz. Kültür sanat faaliyetlerinde böyle bir gelir olsa herkes bu işe girerdi. Ben de çok merak ediyorum. Sadece kira değil oranın çalışanları ve faaliyetleri de olacak. Bunun arkasında ne var onu da izliyoruz. Benim görüşüme göre sanki bu bir ilk adımdı sonrasında başka adımlar da atılacak olabilir. Arkasını bilmeden bir şey söylemek de doğru olmaz. Kişisel görüşüm bu ihaleyi daha fazla devam ettiremezler yönünde. Umarım haklı çıkarız İstanbul daha fazla kaosa sürüklenmez.”