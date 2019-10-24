Spor İstanbul Genel Müdürü Onur: 500 bin kişiye tesislerimizde spor yaptırdık

Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insana dokunan her alanda yaptığı etkinliklerin sayı ve kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun için mevcut yapılanmayı çeşitlendiren İBB, iştiraklerinden biri olan Spor İstanbul ile herkesi sporla buluşturacak etkinlikler hedefliyor.
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Başlangıç Noktası programında tesislerin yapısından bahsederken sadece tesislerle değil, spora yönelik halka açık alanlarda yaptırmayı planladıkları aktivitelerle de sporda öne çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. Onur, dünyanın iki kıtasında aynı anda koşulan İstanbul Maratonu ve en büyük ormanı Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yapılan etkinliklerin herkesi spora özendireceğini dile getirdi:‘AMACIMIZ HERKESİ SPORLA İÇ İÇE YAŞAR HALE GETİRMEK’
Büyükşehir Belediye Başkanımızın atletizme jimnastik konusunda büyük hedefleri var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyor ve biz de Spor İstanbul olarak onu destekliyoruz. Çocuklar hangi branşta ilerleyecek olurlarsa olsunlar temel spor olarak bu iki branşın önemi büyük. Bu alanda daha aktif olmaya çalışacağız. Bu iki spor dalı için daha fazla yer açacağız. Bir futbol gerçeği var: Benim oğlumun da yaptığı tek spor bu. Çocuklara gençlere ve yaşlılara futbol da dahil olmak üzere bütün sporları yapabilecekleri alanları açmak en büyük hedefimiz. İBB olarak sonsuza kadar tesis açamayacağız. İstanbul’daki açık alanların da bir nevi tesis gibi kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu alanlarda spor için sabahları ve akşamları mahallelilere sportif aktiviteler yaptırabilecek personel desteği vermek istiyoruz. Bu parkları tesis olarak kullanmaya başladığınızda bir anda her yer tesis haline dönüşüyor.
Spor İstanbul bünyesinde çalışan İstanbullularla spor konusunda çalışmalar yapan, spor konusunda ilişki kuran bütün çalışanlar beden eğitimi yüksek okul mezunu. Parklarda görevlendirilecek kişiler de bunların arasında seçilecek. Her farklı grup için farklı eğitim verip kendilerine gelen soruları cevaplayacaklar.
‘DÜNYANIN TEK KITALARARASI KOŞULAN MARATONUNU YAPIYORUZ’
Bu hafta sonunda İstanbul’un en geniş ormanı Kemerburgaz ormanı, kent ormanı haline getirildi ve vatandaşların kullanımına açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu ormanın özellikle spor etkinlikleriyle dolup taşmasını istiyor. Bu yüzden de açılışı koşuyla yapıyoruz. Gazi koşusu yapılacak 26 Ekim Cumartesi sabahı. Ertesinde dağ bisikleti yarışı olacak, patika koşuları tırmanma duvarı gibi sporları da yaparak ormanın içinde güzel bir gün geçirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. İlla spor yapmak da zorunlu değil, piknik sepetlerini alıp gelsinler. Piknik yapacakları yere yürürken de spor yapmış olurlar.
Sporun güzel tarafı kim olursanız olun herkesle o parkurda buluşabiliyorsunuz. O yüzden sporun değerlerini ne kadar yaşarsak, spor yapan insanlarla ne kadar beraber olursak toplum olarak olumlu bir yönde değişiriz.”
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