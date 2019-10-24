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    Başlangıç Noktası

    Spor İstanbul Genel Müdürü Onur: 500 bin kişiye tesislerimizde spor yaptırdık

    Başlangıç Noktası
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul iştiraki ile 16 milyon İstanbullunun spor yapabilmesi için tesisleşmeyi hedefliyor. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, şimdiye dek 500 bin tekil İstanbulluya spor yaptırdıklarını, 26 ilçede bulunan tesislerin sayısını artırarak herkesi sporla iç içe yaşar hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), insana dokunan her alanda yaptığı etkinliklerin sayı ve kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun için mevcut yapılanmayı çeşitlendiren İBB, iştiraklerinden biri olan Spor İstanbul ile herkesi sporla buluşturacak etkinlikler hedefliyor.

    Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Başlangıç Noktası programında tesislerin yapısından bahsederken sadece tesislerle değil, spora yönelik halka açık alanlarda yaptırmayı planladıkları aktivitelerle de sporda öne çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. Onur, dünyanın iki kıtasında aynı anda koşulan İstanbul Maratonu ve en büyük ormanı Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yapılan etkinliklerin herkesi spora özendireceğini dile getirdi:

    ‘AMACIMIZ HERKESİ SPORLA İÇ İÇE YAŞAR HALE GETİRMEK’

    © AA /
    İstanbul Maratonu'nda ödüller belirlendi: Yabancı sporculara 703 bin 900 dolar, Türk sporculara 414 bin 500 lira
    “İBB iştiraki Spor İstanbul’un ana misyonu İstanbul’da yaşayanları daha hareketli sporla daha iç içe yaşayan bir hale getirmek. Bunun için de spor tesislerinin daha erişilebilir olması, insanların burayı çok kullanmasını sağlayacak stratejiler geliştiriyoruz. 50 tesisimiz de var bu amaç için kurulmuş. Yılda 500 bin tekil kullanıcı yılda 5 milyon kez kullanıyor. Herkes spor yapacak diye bir şart yok. Ama herkesin hayatını biraz daha hareketli yaşaması gerekiyor. Biraz daha yürümek, işe bisikletle gidip gelmek gibi şeyler yapılabilir. Bunlar da Spor İstanbul’un misyonlarından biri aslında. 50 tesisimizin bir kısmında sadece bir branş var bazılarında 7-8 branşa ulaşabiliyor. İstanbul’da 39 ilçe var bunların 26’sında bir tesisimiz var. Bunların içinde hemen her tür sporu bulmak mümkün.

    Büyükşehir Belediye Başkanımızın atletizme jimnastik konusunda büyük hedefleri var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyor ve biz de Spor İstanbul olarak onu destekliyoruz. Çocuklar hangi branşta ilerleyecek olurlarsa olsunlar temel spor olarak bu iki branşın önemi büyük. Bu alanda daha aktif olmaya çalışacağız. Bu iki spor dalı için daha fazla yer açacağız. Bir futbol gerçeği var: Benim oğlumun da yaptığı tek spor bu. Çocuklara gençlere ve yaşlılara futbol da dahil olmak üzere bütün sporları yapabilecekleri alanları açmak en büyük hedefimiz. İBB olarak sonsuza kadar tesis açamayacağız. İstanbul’daki açık alanların da bir nevi tesis gibi kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu alanlarda spor için sabahları ve akşamları mahallelilere sportif aktiviteler yaptırabilecek personel desteği vermek istiyoruz. Bu parkları tesis olarak kullanmaya başladığınızda bir anda her yer tesis haline dönüşüyor.

    Spor İstanbul bünyesinde çalışan İstanbullularla spor konusunda çalışmalar yapan, spor konusunda ilişki kuran bütün çalışanlar beden eğitimi yüksek okul mezunu. Parklarda görevlendirilecek kişiler de bunların arasında seçilecek. Her farklı grup için farklı eğitim verip kendilerine gelen soruları cevaplayacaklar.

    ‘DÜNYANIN TEK KITALARARASI KOŞULAN MARATONUNU YAPIYORUZ’

    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu
    © AA / Orhan Akkanat
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası
    Biz yıl içinde çocukları spor için buluşturduğumuz branşlar var ve bütün yıl sürüyor. Yıl bitince yazın yaz okulları başlıyor. Burada biz yetenekli gördüğümüz çocukları farklı şekillerde de destekliyoruz. Bizim yaz okullarımız çok daha uygun fiyatlarda oluyor. Buraya herkes katılabiliyor kontenjan dahilinde. Burada yetenekli görülen çocukları spor kulüplerine yönlendirebiliyoruz. Bizim sahibi olduğumuz organizasyonlar var. İstanbul maratonu bunlardan biri. İki hafta sonra orada 37 bin kişi koşacak. Geçen seneye göre katılımda yüzde 60-70 arası bir artış var. Heyecanla buna hazırlanıyoruz. Belli kategorilerde hala katılmak mümkün. İstanbul maratonu iki kıtayı aynı anda koşabildiğiniz tek maraton dünyada. 15 ve 42 kilometre koşularına katılım kapandı. 8 kilometrelik halk koşularına katılmak hala mümkün. Köprünün yaya katılımına açık tek gününde Vodafone Arena önünde biten etabı kullanabilecekler.

    Bu hafta sonunda İstanbul’un en geniş ormanı Kemerburgaz ormanı, kent ormanı haline getirildi ve vatandaşların kullanımına açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu ormanın özellikle spor etkinlikleriyle dolup taşmasını istiyor. Bu yüzden de açılışı koşuyla yapıyoruz. Gazi koşusu yapılacak 26 Ekim Cumartesi sabahı. Ertesinde dağ bisikleti yarışı olacak, patika koşuları tırmanma duvarı gibi sporları da yaparak ormanın içinde güzel bir gün geçirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. İlla spor yapmak da zorunlu değil, piknik sepetlerini alıp gelsinler. Piknik yapacakları yere yürürken de spor yapmış olurlar.

    Sporun güzel tarafı kim olursanız olun herkesle o parkurda buluşabiliyorsunuz. O yüzden sporun değerlerini ne kadar yaşarsak, spor yapan insanlarla ne kadar beraber olursak toplum olarak olumlu bir yönde değişiriz.”

    Etiketler:
    Vodafone İstanbul Maratonu, tesis, Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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