Kayıt
13:45 25 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    Stratejist Baştürk: Faizlerin inmesi TL’den kaçış başlatabilir

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol

    Stratejist Rıdvan Baştürk, Başlangıç Noktası programında Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararını değerlendirdi. Baştürk, 90 günlük süreçte toplamda 10 puanlık faiz indiriminin piyasalar için iyi olduğunu ancak TL’den kaçış endişesi doğurduğunu vurguladı.

    Merkez Bankası, Perşembe günü yaptığı toplantı sonucunda 250 baz puanlık bir politika faizi indirimi kararı aldığını açıkladı. Bu indirim ekonomi çevrelerinde olumlu olarak yorumlanırken piyasaların açılması için yeni fırsatlar doğurabileceği özellikle ev, otomotiv ve mobilya gibi sektörleri canlandırabileceği dile getirildi.

    Stratejist Rıdvan Baştürk, Başlangıç Noktası programında Merkez Bankası’nın bu kararının sektörde canlanma yaratabileceğine katılırken bazı olumsuz sonuçlar doğurma ihtimalini de dile getirdi. Baştürk, faizlerin indirilme hızında yukarı çekilmesinin zor olduğunu, geçen yılın aynı dönemindeki oluşmalarla düşen enflasyonun yeniden yükselmesi halinde Türk lirasından kaçılması sonuçlarını başlatabileceğini vurguladı:

    ‘ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYABİLİR’

    banka, kredi, faiz
    © AA /
    Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
    “Son bir senedir iç talepte oldukça sıkıntılı bir süreç geçirildi, sektörler daraldı. Geçen seneki kur oynamalarının ardından yüksek faiz yüksek enflasyon ve yüksek kur döngüsündeydik. İç talep olumsuz anlamda etkilendi. Merkez bankasının son toplantılarına bakıldığında önemli faiz indirimleriyle faizlerin yüzde 14’e kadar indi. Merkez Bankası bunu yaparken enflasyonu baz aldı. Bu aşamada sıkışan sektörlerde bu düşük faiz oranları canlanma yaratacaktır. Ama düşük faizlerin TL ütünde etkileri olacaktır. Enflasyonda yaşanan düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yapılan zamlar var ve devamı gelecek gibi duruyor. Buna rağmen bu faizler TL’deki reel getiriyi ortadan kaldıracaktır ve TL’den kaçışlar başlayacaktır.

    Bir tarafı seçmemiz gerekiyor hükümetin seçtiği taraf ekonominin canlanması. Yüksek faizlerde canlanacak bir ortam yoktu. Faizler düşünce bazı sektörlerde bir kıpırdanma olacaktır. Düşük faiz olduğu sürece TL cazibesini de yitirecektir, dolarda yukarı yönlü hareket de beklenebilir. Kafamdaki soru işareti, enflasyon düşerse Merkez Bankası faiz indiriyor. Ama çıkarsa faizi bu kadar kolay artıracak mı? Bu süreçte yerli yatırımcıların TL’den kaçabileceklerini söyleyelim. Şu an geçen yıldan gelen az etkisiyle enflasyonda bir düşüş var ama yapılan zamların devamı gelecek gibi gözüküyor. Enflasyon yüzde 13’e gelip faiz aynı kalırsa TL’nin reel getirisi ve cazibesi ortadan kalkar.

    ‘YURT DIŞINA GÜVEN VERMEMİZ GEREKİYOR’

    © Fotoğraf : Twitter
    Tüketici Güven Endeksi 57 puana yükseldi
    Hükümetin önceliği ciddi daralan otomotiv, konut ve mobilya sektörünü canlandırmaya yönelikti. Diğer şirketlerin canlanması için güven gerekiyor. Faiz ne kadar düşerse düşsün hükümete ekonomiye adalete güvenmezseniz insanlar yine kredi alıp yatırım yapmayacaktır. Bir de öncelikle bankalardaki mevduatların artması lazım ki bankaların eline para geçsin ve kredi versinler. O tarafta çok sıcak para dönüğünü düşünmüyorum. KOBİ’lere verilen kredilerin toparlanması birkaç ayı bulacaktır.

    Bükçe açığını kapatmak için yeni vergiler gelecektir. Bizim dışarıdan gelecek sıcak paraya ihtiyacımız var. Bizim her konuda güven vermemiz gerekiyor ki oradan para gelsin. Piyasada çok sert hareketlerin olmayacağı güveni de vermemiz lazım. Bundan biraz uzakta gibiyiz. Yapılan operasyon yüzünden dış ülkelerle sıkıntı yaşıyoruz. ABD’de senatörler hala bizim hakkımızda yaptırım istiyor. Avrupa’yı da biliyoruz onlar da aynı bakış açısında. Sıcak para gelecek bölgelerle aramız iyi değil. Ekonomi ve diğer alanlara yönelik güven verirsek sıcak paranın gelmesi ve bunların krediye dönüşerek ülkeyi toparlaması beklenebilir. Güven problemi ve belirsizlik çok büyük.

    ‘VERGİNİN VATANDAŞA KATKILARINI UZUN VADEDE GÖRECEĞİZ’

    Özellikle finans dışı şirketlerde alınan verginin düşürülmesi kararı var. Sektörleri biraz canlandırabilir bu. Şirket karlılıkları çıkacaktır. Ama zenginden daha çok fakirden daha az alınacağını görmemiz gerekiyor. Türkiye’deki ekonomiye olan güvenin azalmasındaki sebeplerden biri de buydu. Daha önce bunlar denendi ve olumlu sonuçlar alınamadı. Yatırımcı acaba bir panik mi var diye korkarak diğer tarağa da kaçabilirler. Kurumlar vergisinin düşürülmesini pozitif buluyorum. Ama bunu kısa vadede göremeyiz zamana yayılacaktır.”

    İlgili konular:

    Merkez Bankası'nın enflasyon raporu: Enerji fiyatlarında artış sürecek
    Etiketler:
    Rıdvan Baştürk, TL, Faiz indirimi, Merkez Bankası, Enflasyon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Antalya'da takside tepe lambasına 'polis imdat' özelliği
    Karikatür
    ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet