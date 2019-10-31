Gazeteci Nebil: Altyapımız sağlam olsa, siber saldırılar bu kadar zarar veremez

Ülkelere ve o ülkelerdeki şirketlere siber saldırılar düzenli olarak yapılıyor. Zaman zaman bilgisayar korsanları daha büyük ve koordineli saldırılar da düzenliyor. Bu saldırılardan biri geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Bir bankaya düzenlenen DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi Saldırıları), her ne kadar dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında büyüklerden biri olmasa da hem bankaya erişime hem de o bankaya erişimi sağlayan Türk Telekom gibi bazı servis sağlayıcılarda geçici olarak sorun yaşanmasına neden oldu. Bu saldırılar bu kurumlardan bilgi çalınması için değil bu kurumlara erişimin engellenmesi amacıyla yapılıyordu.
Gazeteci Füsun Nebil, Başlangıç Noktası programında bu saldırıları anlatırken ülkenin altyapısında yaşanan yetersizlikleri de vurguladı. Nebil, eğer yeterince güçlü bir altyapımız olursa bu tip çok büyük olmayan saldırılar sorun olmaktan çıkar dedi:
Korsanların Türkiye'ye yaptığı siber saldırıda neler oldu?
‘Sızma saldırısı değil’
‘Trafik değişim noktası şart’
"Trafik değişim noktası denen, dünyada 233 adet olan yapılar var. Bugün siber saldırıların çoğu bu yapılarda söndürülüyor. Türkiye’de bu yapı Türk Telekom ben değişim noktasıyım dediği için yapılamıyor. Bu sadece iç trafiği yönlendirmesi açısından değil dışarıdan trafik getirmek için de önemli. Bugün Avrupa’da Asya’ya gitmek isteyen internet trafiği ya okyanusu aşıp ABD üstünden Japonya’ya gidip oradan Asya’ya yönleniyor. Ya da Akdeniz’den Arap ve Hint yarımadası çevresinden gidiyor. Aslında karasal olarak çok daha sağlam bir yol var: Avrupa’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Çin’e gidebilir veriler. Hem daha kısa hem de karasal olduğu için çok daha sağlam bir yol bu. Ama bu trafik değişim noktasını Türkiye’de kuracak bir vizyon yok.
Ortadoğu ve Asya arasında bir kavşağız biz. İpek Yolu gibiyiz. Ama AK Partili hükümet tarafından değerlendirilmedi. Bu hem politik güç hem de para kazanma yoludur. Üstelik siber saldırı buralarda engellenebilirdi. Bizim böyle bir yapımız olsaydı daha büyük bir saldırıda bile zorlanacaklardı. Altyapı bizi zayıf bırakıyor. Her seçimden önce ortak altyapı toplantıları yapılır. Sonuç hiçbir şey, 330 bin kilometre fiber. Gana Türkiye’nin üçte biri nüfus ve alanına sahip. 660 bin kilometre fiberi var. Türkiye için internetin sansürün başka bir yolu bu. Ama bu aynı zamanda ekonomik olarak zorlanabileceğimiz bir siber saldırıyı zorlaştırıyor.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)