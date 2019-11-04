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13:33 04 Kasım 2019
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    Başlangıç Noktası

    'Hedef, İstanbul Maratonu’nu dünyanın ilk üç maratonundan biri yapmak'

    Başlangıç Noktası
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    Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Başlangıç Noktası programında pazar günü gerçekleştirilen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu anlattı. Onur, hedeflerinin bu maratonu New York, Londra ve Berlin Maratonları gibi dünya çapında bilinen bir etkinlik haline getirmek olduğunu söyledi.

    Dünyanın önde gelen spor aktivitelerinden biri haline gelen Vodafone 41. İstanbul Maratonu, pazar günü koşuldu. 'İstanbul senin, durma koş' sloganıyla koşulan maratonda 42.195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

    Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Başlangıç Noktası programında maraton sırasında yaşananları ve halkın ilgisini anlattı. Onur, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu maratonu ‘dünyanın en çok katılımcısına sahip 3 maratonundan biri yapma’ hayalinin gerçekçi olduğunu, doğru bir çalışmayla 5-10 yıllık yoğun bir çalışmayla bunun mümkün olabileceğini söyledi:

    İstanbul Maratonu yardıma rekorla koştu

    ‘İstanbul zor bir parkur, şu anda dünya rekoru 2 saate inmiş durumda’

    “İstanbul Maratonu 13 yıldır keyifle koştuğum bir parkurdu. Yardımseverlik koşusu yaptığım için de ayrı bir önemi vardı benim için. Dün 100 binden fazla kişinin mutluluğunu gördüğümde ayrı bir gurur hissettim. Çok güzel bir gündü. Yarış için hava önemli bir konu. Hava açıktı, çok sıcak değildi. Katılım güzeldi. Geçen senenin yüzde 15 üzeri bir katılım oldu. Parkuru 26 bin kişi bitirdi. Rengarenkti, herkes çok keyifliydi. Sonunda 02:09:44 ile inanılmaz bir rekor da geldi. İstanbul zor bir parkur. Şu anda dünya rekoru 2 saate inmiş durumda. Organizasyon konusundaki beğenileri dün çok fazla duyduk. Gelen sorun ve sıkıntı sayısı geçen senelere oranla daha azaldı. İnsanlarda bir memnuniyet söz konusu. Bu hafta ekip olarak neleri geliştirebileceğiz analizini yapacağız. Yapmamız gereken en önemli şey buraya yabancı katılımını artırabilmek.

    ‘Maratonlar turizmi destekliyor’

    Dünyada böylesi maratonlar turizmi önemli ölçüde destekliyor. Biz İstanbul Maratonu, Londra, New York, Berlin gibi maratonlarla benzesin diye uğraşıyoruz. Bu koşularda hep 50 bine dayanmış durumda maraton katılımı. Bunların yarısı dünyadan gelen kişiler. Şu anda dünyada bunun için seyahat eden bir kitle var 30-40 yaş üzeri. Bu maratonu onların takvimine sokacağız. Bu sene seçimler yüzünden haziran ayında kayıtlara başladık. Bu tarih ‘Biz sizin burada koşmanızı istemiyoruz’ anlamına geliyor yabancılar için. Yabancılar 8-9 ay öncesinden hem konaklama hem ulaşım için planlarını yapıyorlar. Biz ne yazık ki 4 ay önce anca açabildik kayıtları.

    Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu maratonu dünyanın ilk 3 maratonu içine sokabiliriz. Çünkü İstanbul’un sahip olduğu kaynaklar çok önemli. Dünya haritasına baktığımızda ortada olması ulaşılabilir olması önemli. Tarihi özelliklere sahip bir şehir olması, keyifli ve güzel bir şehir olması turizm için en gerekli şartlar. Bunların hepsini karşılıyor olması İstanbul’un ilk üç yarış içine girebiliyor olmasını gerektiriyor.”

    Etiketler:
    Spor, Ekrem İmamoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu, Vodafone İstanbul Maratonu
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