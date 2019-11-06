Kayıt
14:45 06 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    ‘Savaş alanındaki gazeteciler stratejiyi değil zaferi anlatabildi’

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Gazeteci Dr. Can Ertuna, Barış Pınarı gibi çatışma alanlarında görev yapan basın mensuplarının haberlerini Başlangıç Noktası’nda değerlendirdi. Ertuna, çatışma bölgelerinde zaferin anlatıldığını ama stratejilerin gözden kaçtığını, bu yüzden de geleceğe dönük çıkarımlar yapılamadığını dile getirdi.

    Bizzat savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecilik yapmış olan gazeteci ve akademisyen Dr. Can Ertuna, şu anda da Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Akademi bünyesinde ‘Çatışma Haberciliğinde Etik’ konulu eğitimler veriyor. Daha önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi çatışma bölgelerinde bizzat görev almış.

    Barış Pınarı Harekatı’na basının bizzat o bölgede yoğun ilgi göstermesi ve oradan haberler sunmasını Başlangıç Noktası programında yorumlayan Ertuna, medya mensuplarının bölgeden sınırlı bilgi verebildiğini vurguladı. Bu yüzden gazete ve televizyonların sadece zaferi anlatabildiğini söyleyen Ertuna, operasyon sonrasında bize ışık tutacak stratejiyle ilgili bilgi alınamamasını eksiklik olarak gördüğünü dile getirdi:

    Çatışma haberciliğinde etik

    ‘Akreditasyon mekanizması önemli’

    “Daha önce benzer operasyonları gazeteci olarak da izlemiştim, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi. Bazı sorunlar var ama temel mesele şu: Sağlıklı bilgi almak farklı boyutları ulaşmak konusunda sorunlar var. Kamuoyunu aydınlatma görevini yetkililerin kendilerine çizdiği söylem düzleminde gerçekleştiriyor yaygın medya. Akreditasyon mekanizması var, o tür bölgelerde taraflardan birine akredite değilseniz çalışmak çok zor. Bütün farklı boyutlarına ilişkin bilgiler ortaya çıkamıyor. Gazetecilik yapma niyeti kritik hale geliyor. Daha önceki pek çok operasyona göre daha çok yayında kalındı ve çok daha fazla yayın süresiyle aktarılması yaşandı. Bu çerçevede tüm yayın kuruluşları deneyimli olmayan muhabirleri bölgeye gönderdi. Şu soruyu sormamız gerekiyor: 30 kanal 20 gazete bize farklı öykülerle gelip operasyonun farklı alanlarını anlatabildi mi yoksa farklı yayın süngerlerinden aynı görüntüleri mi izledik? Gazeteler aynı basın bültenleriyle mi çıktı? Çok sesli bir müzik mi dinledik yoksa çok fazla enstrüman aynı notayı mı bastı? Bana ikincisi gibi geliyor.

    Ümit edilen söylem sağlanmış olabilir. Ama orta uzun vadede sürecin doğru anlaşılması, yaşanan olayların doğru yorumlanabilmesi için kamuoyuna doğru bilgiler verilebildi mi? Orta ve uzun vadede bir çözüm sürecinde Türk medyası, yaygın medya, bölgedeki gerilimlerin doğasına yönelik yeterince bilgilerle donanmadığını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede yaşanması muhtemel karmaşa ve sorunların anlaşılması noktasında bir takım sorunlar ortaya çıkabilir.

    ‘Gazete merkezlerine önemli görevler düşüyor’

    TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Hârekatı' devam ederken dün yandaş A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada gündem oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışma yarattı.
    © Twitter
    A Haber muhabiri, tartışma yaratan görüntüyle ilgili konuştu: TRT ekibi de kendini yere atıyor
    Akademisyen kimliğiyle konuştuğunuzda atıp tutmak daha kolay olabiliyor. Ama gazeteci olarak orada bulunduğum için akreditasyon önemli diyebilirim. Olay yerine bile ulaşamazsınız. Alandaki yalnız gazetecinin çok fazla eleştirilmemesi gerekiyor. Çeşitli sınırlar var. Olayın bir tarafını görebiliyor. Diğer taraftan kaynaklar üzerinden haber alabilir. Olay yerindeki muhabire ve haberciye olayın yükünü yüklememek gerekiyor. Merkez olayın farklı bölümlerini harmanlayabilir.

    Neler yapılabilirdi?: Duyguların yükseldiği, milliyetçiliğin en üst seviyede yaşandığı ortamda kışkırtıcı bir dil kullanmamak gerekir. Nefret söyleminden uzak durmakla yükümlüdür. Savaş muhabirliği demek bir çatışma ya da enkazı fon edinerek onun önünde anons çekmek orada size verilen bültenleri seslendirmek değildir. Mümkün mertebe oradaki insan öykülerini aktarmak, çatışmanın ekonomiye etkilerini aktarabilmek, özgün bir katkı koyabilmek gerekir. Riskli bölgelerde bir arada olmak çok da kötü bir şey değildir ama özgün bir içerik ortaya konma noktasında sorun yaşanıyor. Irak savaşını hatırlayalım: O dönemde iliştirilmiş gazetecilik çok gündeme gelmişti. Irak’taki ABD birliklerine medya iliştiriliyordu. Yüzlerce gazeteci ordunun zaferini anlattı. Irak ordusu bize yıllarca bunu izlettirdi ama aradan geçen 16 yılda Irak’ta hala eylemler sürüyor. Taktik bir zafer olabilir ama stratejisini anlatamadılar. Orada esas olanları iliştirilmiş olmayanlar yıllar sonra verdi. İliştirilmiş insan kazanılan zafere rağmen istikrar sağlanmamış olmasını buradan izleyenler anlayamadılar.

    TV bir gösteri amacıdır ama savaş gazeteciliği başka bir şeydir insan öykülerini anlatabilmek kamuyu bilgilendirmek gerekiyor. Bilgisiz bir kamuoyu barışın başlaması için etkin olamıyor. Oysa aydınlanmış habercilerle aydınlatılan kamuoyu orta ve uzun vadede barışın sağlanması için bir baskı unsuruna dönüşebiliyor.
    ‘Batı medyası da çok farklı değil’

    Türk yaygın medyasının röntgenini çekince durum bu olabilir. Ama Batı demokrasilerinde de durum farklı değil. YPG konusunda haber yapanların da ne kadar doğru haber verdiği tartışılabilir. Bu süreçlerin doğası haberciliği zorlaştırıyor. Herkese bir vatanseverlik çizgisi dayatılır böylesi durumlarda. Ama gerçek vatanseverlik kamuoyunu bilgilendirmekten geçiyor. Kısa vadede egemenleri mutlu edebilirsiniz ancak orta ve uzun vadede kamuoyunu aydınlatmanızdır sizin içinden çıktığınız topluma borcunuzu ödemenizi sağlayan. Alandaki habercinin en azından yapması gereken nötr bir dil kullanmak, nefret söyleminden uzak durmak bile belli bir standart haline geldi. Tarafsızlık konusunda haber merkezlerine görev düşüyor ama bugün bu çok olamıyor.”

    Etiketler:
    savaş muhabiri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Moskova'nın ev sahipliği yaptığı Lingerie Moda Haftası, iç çamaşırı endüstrisinin profesyonellerini bir araya getiriyor.
    Moskova’nın ev sahipliğindeki iç giyim defilesinden göz alıcı kareler
    Karikatür
    'Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet