Kayıt
14:00 08 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    Eğitim-Sen'li Bozdoğan: Farklılıkları kabul etmek için sosyal değişim şart

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    101
    Abone ol

    Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, otizmli çocuklara gösterilen tepkiyle gündeme gelen özel sınıf konusunu Başlangıç Noktası programında yorumladı. Bozdoğan farklılıkları kabullenmek için açılan sınıfların istenen başarıyı yakalayamadığını, bu kabul için sosyal değişimin şart olduğunu dile getirdi.

    Aksaray’da bir okulda velilerin çocuklarının otizmli çocuklarla birlikte aynı okulda okumasına tepki göstermesi üzerine kamuoyunda büyük tepkiler doğdu. Bu özel sınıfların varlık amacı, çocukları sosyal çevreleri ve akranlarından koparmadan sosyalleşmelerini sağlamak, diğer taraftan otizmli olmayanların da diğer tarafın farklılıklarını kabullenmesini sağlamaktı. Ne var ki velilerin tepkileri beklenen ve hedeflenenin tam tersi yönde gelişti.

    Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, Başlangıç Noktası’nda sosyal farklılıkların kabul edilmesi için sosyal değişimin şart olduğunu söyledi:

    Okullardaki kaynaştırma sınıflarının durumu

    ‘Yetişmiş öğretmen sorunu var’

    “Otizmli öğrenciler ve diğer özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin birçok sorunu var. Bu öğrenciler gittikleri okullarda kendi özel gereksinimlerine yönelik eğitim alamıyorlar, ciddi eksikliklerimiz var. Bu öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yönetmelik var. Buradaki en temel belirleme bu öğrencilerin her kademede diğer öğrencilerle ayrıştırılmadan bütünlüklü eğitim almaları. Bütünleştirme yoluyla eğitim almaları önemli. Bireyselleştirilmiş eğitim programı almak zorunda olmalılar ama bunun için öğretmen ve sınıflar açısından ciddi sıkıntılar var. Kağıt üzerinde bakıldığında yönetmelikler pek çok hususu öngörmüş ama bunların gerçek hayattaki halinde ciddi sıkıntılar var."

    "Bu öğrenciler özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için üniversitelerde 4 yıllık programla özel öğretmenler yetiştiriliyor. Öğretmenlerimiz yetişiyor, lisans programından mezun öğretmen arkadaşlarımız var ama öğretmen alım politikalarındaki yaklaşım yüzünden özel eğitim öğretmenleri atanamıyor. Bu gerçekliği karşılamak için yeterli sayıda öğretmen atanamazken mevcut öğretmenlerin bunu karşılamasını beklememek lazım. Yönetmeliğin kendi içinde sorunları var. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin din dersine, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri giriyor, diğer derslerine özel öğretmenler girerken."

    ‘Mühim olan uyum sağlanması’

    Twitter
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama
    Özel sınıfların nasıl açılacağına yönelik düzenleme var. Özel komisyonlar ihtiyaç olan öğrenci sayısını tespit ettikçe yeterli sayı oluşunca sınıf açılıyor. Bu ihtiyacı şöyle düşünün: Günlük ya da haftalık olarak değişebilir. Rehberlik araştırma merkezleri tanılama yapılıyor. Buna göre öğrenci a tam ya yarı zamanlı özel eğitim ihtiyacını karşılıyor. Standart bir sayı tespit etmek mümkün değil. Bizim de ailelerle görüşmelerimiz oluyor. Bunlar okulun öğrencilerle ilgili yaptığı gözlemle ortaya çıkıyor genellikle.

    “Temel olarak özel eğitimin amacı da ihtiyacı olan bireylerin sosyal çevresinden ayırmadan toplumla etkileşime sokma ve uyum sağlama üstüne kurulu. Özel eğitime ihtiyacı olanların sınıf ortamında bununla ilgili bir farkındalık sağlanması, yaklaşım değişimine sahip olması hedefleniyor. O bireylerin diğer öğrencilerle alakalı bir sorun yaşanacağının düşünülmesi bu algı sorunundan kaynaklanıyor. Toplumdaki farklı olana saygı göstermesinin sağlanması gerekiyor. Kapsama yaklaşımı dünyada hakim. İki tür var: Özel eğitime ihtiyacın türüne göre çocuklar aynı sınıf içinde akranlarıyla birlikte olabilirler. Böylece her sınıfa verilen kaynaştırma öğrenci sayısı ikiyi geçemiyor. Özel eğitim sınıfları ayrıca da açılabiliyor. Buradaki öğrenciler yaş grubuna göre bu sınıflara geçebiliyorlar. Ailelerin tepki gösterdiği sınıfların farklılaşmasından çıkıyor.”

    ‘Sosyal değişim gerekiyor’

    Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için özel eğitim programları var. Kaynaştırma yoluyla eğitim alanlar için kendi sınıfındaki öğretim programları uygulanıyor. Derse giren öğretmenler bireyselleştirilmiş eğitim programları veriyorlar. Onların başarısı değerlendirilirken normal eğitim sınavlarından değil bireyselleştirilmiş eğitim programlarından sınava giriyorlar. Ama burada şunu sormamız lazım: Bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarını hazırlamak için öğretmenler yeterince yetkin mi? Burada sorun başlıyor. Yine MEB Bakanı bir açıklama yaparak destek eğitimi verileceğini söyledi. Ama destek odasına giden öğrenci sosyal dışlanmaya maruz kalıyor. Öğrenciler destek eğitim odasına girip birebir ders yaptığında akran zorbalığına ve dışlanmaya maruz kalıyorlar."

    "Sadece yönetmeliklere yazarak sorunu çözemezsiniz. Bunun yan unsurlarını, akran zorbalığına karşı önlemler almadan bu sorunun aşılması mümkün görünmüyor. Farklılıkları doğal kabul etme konusunda genel bir sosyal değişim gerekiyor. Öteki ile kurduğunuz ilişki toplumun genel yaklaşımındaki bir değişimi tetikleyecektir.”
    Etiketler:
    Öğretmen, otizm, Eğitim-Sen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bugün 102. yıldönümünde anılan 1917 Ekim Devrimi, yalnızca Rusya’nın değil, dünyanın da tarihini değiştiren olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Devrimden sonra 1922 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu.
    Rusya’da 1917 Sosyalist Devrimi yıldönümünde yapılan gösterilerden kareler
    Karikatür
    Senatörlerden Trump yönetimine: Türkiye'nin Suriye'de ateşkes ihlali haberlerini araştır, teyit edilirse yaptırım uygula
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet