Psikiyatr Yumru: Medya, intiharı Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre sunmalı

Son birkaç günde birbiri ardına gelen intihar haberleri gündeme yerleşti. İntihar vakalarının tüm yönleri ve detaylarıyla anlatıldığı bu haberlerin ardından benzer intiharlar da gündeme düşmeye başladı. Psikiyatr Doç. Dr. Mehmet Yumru, Başlangıç Noktası programında, intiharların sayısının katlanarak artmasına dikkat çekerek bunların kopyalanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi. Yumru, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) medyanın bu tip haberlerin kullanımına yönelik uyarılarını hatırlatırken medya ve sosyal medyanın bu uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi:

Medya intihar haberlerini nasıl vermeli?

‘İntihar bir halk sağlığı sorunudur’

“İntihar son yılların en önemli halk sağlığı sorunlarından biri. Hepimize sorumluluk düşüyor. Medya olarak da haberlerin yayın şekliyle ilgili düzenlemeler var. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda düzenlemesi var, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlemeleri var. Bu haberler verilmeli ama belli kurallara bağlı kalarak verilmeli. Yalnızca ölümlü haberler verilmeli, isimsiz ve resimsiz haberler verilmeli gibi. Bu kurallara ne yazık ki sosyal medya ve medya uymuyor. Bu da kopya ve taklit intiharların artmasına neden oluyor.

İntiharın doğasında kopyalanmak var. Britanya’da yapılmış bir çalışmada intihar haberleri yayınlanınca 60 kat kadar arttığı görülmüş. Yıllar önce Boğaz Köprüsü’ndeki intihar haberlerinin kesilmesiyle intihar oranında azalma bulunmuş. Yasalarımızda var ama ne yazık ki uygulanamıyor. Basının haberin ticari değerini her şeyin üstünde tutması habercilik pratiğinde bu haberlerin yayınlanmasına yol açabiliyor. Bu süreçlerin bir an önce uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor. Yasalarımızda bu konunun cezalandırılması haberi de var. Haberler açık ve özendirici biçimde yayınlanırsa ceza geliyor ama yasa uygulanabilir durumda değil.

‘İntihar romantik bir eylem gibi verilmemeli’

Haberin dili de çok önemli. Sonsuza kadar birlikte olmak istediler gibi romantik biçimde neredeyse överek verilmemeli bu haberler. Bunlar verilecekse de çözüm odakları da verilmeli. Bağlantı kurulabileceği ilk sağlık kuruluşlarının bilgisi de verilmeli. Yasal metinler bunu zorunlu kılıyor. Haberlerde intihar çözüm yolu olarak gösterilmemeli, başarısız girişimlerin ardından çıkan sakatlıklar da dile getirilmeli.

Siyasilerin köprüde intiharı önlemesi de aynı bakış açısıyla ele alınabilir. Biz hiçbir şekilde intiharı güdülenecek bir davranış olarak görmemeli, göstermemeliyiz. Her kim tarafından yapılırsa yapılsın. İster siyasi ister medyatik hiçbir çözüm yolu olarak sunulmamalı. Başka etkili bir çözüm yolu olmadığında bunun ortaya çıktığı haber olarak dile getirilmeli.

Sosyal medya daha kullanılır hale geldi. Aynı şekilde bu haberlerin paylaşılması, intihar yöntemi ayrıntıları ve görsellerinin paylaşılması herkesin bireysel olarak dikkat etmesi gereken bir konu. İntihar girişiminde bulunmuş kişilerin yakınları bir fotoğraf paylaşıyor. Bu intihar eden kişinin mahremiyetiyle ilgili de etik bir sorun doğuruyor. İntihar eden kişinin de fotoğrafını kullanmamalıyız.

Dünya Sağlık Örgütü kuralları neler?

DSÖ’nün intihar haberlerinin medyada yer alması ile ilgili kurallar listesi şöyle sıralanıyor: