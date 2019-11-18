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    Başlangıç Noktası

    Serpil Şahin: Cumhurbaşkanı erken emekliliği eleştirirken ya yanlış biliyor ya da yanlış aksettiriliyor

    Başlangıç Noktası
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    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Genel Sekreteri Serpil Şahin, Başlangıç Noktası programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken emekliliği eleştirilerini yorumladı: "Biz erken emeklilik değil işe girerken bize verilen hakkımızı istiyoruz. Cumhurbaşkanı erken emekliliği eleştirirken ya yanlış biliyor ya da yanlış yönlendiriliyor."

    Türkiye’de son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri emeklilikte yaşa takılanlar. Hep farklı bakış açılarıyla yorumlanan EYT konusunda sivil toplumdan sesler giderek daha agresif gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda en son yaptığı yorumlarda seçimleri kaybetme pahasına dahi erken emeklilik konusunda adımlar atmayacağını dile getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, Başlangıç Noktası programında bu noktada yanlış anlaşılma olduğunu, kendilerinin zaten erken emeklilik taleplerinin bulunmadığını dile getirdi. Şahin, bizler işe girdiğimizde bize sunulan emeklilik tarihinde, 25 yıl çalışmayı ve 5 bin iş gününü tamamlayınca emekli olmayı beklediklerini, bunun da bir erken emeklilik anlamına gelmediğini vurguladı:

    ‘Bu açıklamalar bizi şaşırttı’

    “Cumhurbaşkanı’nın yaptığı konuşmalara bizler de bir anlam veremedik. Çünkü Cumhurbaşkanı bizlerle ilgili daha önce hak vermese de sonra bizi 5 Eylül tarihide Prof. Dr. Vedat Bilgin aracılığıyla davet ettiler, bir çalışma başlatacaklarını söylediler. Bizler de gittik sorunları anlattık. Ne kadar mağdur var onu hesaplayacaklardı bütün bilgiler kendilerinde olduğu için. Ne kadarı Emekli Sandığı’nda ne kadarı Bağ-Kur’da gibi detaylı rapor çıkaracaklardı. Biz bu raporun sonuçlarını beklerken Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen açıklama bizi şaşırttı. Dünden beri irtibata geçmeye çalışıyoruz. 2011 yılında resmi bir yazıyla sayımızı sorduk o zamanlar böyle bir bilgi yoktur dendi. İki sene önce bu bilgi gizlidir verilemez dendi. Bizde yapılan bir çalışmaya göre 5 milyon kişi civarında çıktı. Sayımız mı çok yüksek geldi bilemiyorum. Sürekli erken emeklilik deniyor. Erken vaktinden öncedir. Bizimki erken emeklilik değil. Bizim 25 senemiz doldu ama 40 sene sonunda emekli olalım deniyor bize. Bize işe başlarken 25 sene çalışıp 5.000 gün çalışın emekli olacaksınız dediler. Ama 8 Eylül 1999 tarihinde dediler ki 40 yaşında emekli olunmaz bunu 60 yaş civarında yapalım dediler. Yasalar geriye doğru işletilemez. Biz bunu mahkemeye taşıyalım dedik. Ama o zaman sizinki kazanılmış hakka girmiyor beklenen hakka giriyor dediler. Biz bunu kabul edemiyoruz.

    ‘Çok yakında konfederasyonlaşacağız’

    8 Eylül 1999 günü işe giren biliyor ki 60 yaşından önce emekli olamayacak. Ama bizlere 25 yıl çalışma ve 5.000 iş gününü doldurunca emekli olabileceğimiz söylenmişti. Biz bu şartla işe girmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı bence bunu doğru anlayamadı veya yanlış aksettirildi. Sürekli erken emeklilik diyor. Bizce EYT’nin açılımının bile fakında olmayabilir. Biz işe girdiğimiz şartlarda emekli olmak istiyoruz. Biraz tehditvari konuşmuş. Açıkça böyle bir şey beklemiyorduk şaşırdık biz de. Bugün 18 yaşındakiler bile EYT’nin anlamını biliyor. Ya danışmanları yanlış aksettiriyor ya da başka bir farkındalık var.

    İskandinav ülkelerinde 60 yaşında değil de 50 yaşında emekli olmak istiyorsan daha az ücretle erken emekli ol diyorlar. Ama bizim ülkemizde durum bu değil. Bizim talebimiz bu değil.

    Biz sonuç alıncaya kadar davamıza sahip çıkacağız. Gerekli olan her şeyi yasal izinlerimizi alıp yapıyoruz. Birçok ilde etkinlikler yaptık, dernekleştik. Aylık bağlama oranları yüzde 77’den yüzde 28’e düştü. Eskiden 1.000 TL maaş alırken 770 lira alırken şimdi 280 lira alacağız. Asgari ücret alan bir kişi 540 TL maaş alacak. Bu parayla kim nasıl geçinebilir?

    Eskiden staj tarihleri emekliliğe sayılıyordu şimdi bu da ortadan kaldırıldı. Biz bize söylenen tarihte emekli olmak ve doğru maaşı almak istiyoruz. Biz federasyonlaşma hatta konfederasyonlaşmak istiyoruz. Şu anda 14 dernek açılmış durumda. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. 17 Mart tarihinde İstanbul’da bir miting yaptık oraya 2 milyon kişi katıldı. Çünkü haklıyız.

    ‘Bizim emekli olmamız iş imkanı yaratacak’

    © Fotoğraf : Twitter
    Sabah yazarı Altınok: EYT konusunda Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum, ama SSK Genel Müdürü olan Kemal Bey gibi
    Erken seçim cümlesi Cumhurbaşkanı’nın demeçlerinin ardından Twitter’da ‘trending topic’ oldu. Bizler de erken seçim diyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı seçimi kaybetsek dahi erken emeklilik olmayacak diyor. Ama bizim zaten söylediğimiz gibi erken emeklilikle işimiz ok. Biz işe girdiğimiz tarihteki haklarımızı istiyoruz. Aylık bağlama oranları yükselince bizim ikinci maaşa da ihtiyacımız kalmayacak. Biz emekli olunca şu anda üniversite mezunlarına iş imkanları açılacak.

    Çift dikiş yapmayı kimse istemiyor. Biz 50 yaşına gelmiş yorulmuş insanlarız. Bize geçinebileceğimiz maaşı verince biz çalışmayacağız. Ama bizim birçok arkadaşımız şu anda işsiz. İnsanlar doğum tarihlerini 10 yaş eksik yazıp iş görüşmelerine gidiyor. Biz işsizken Cumhurbaşkanı çift maaş alanlardan bahsediyor. Şu anda o kadar çok milletvekili çift maaş alıyor ki… Bizim çoğumuzun aldığı maaşlar zaten asgari ücret. Bizim dernek başkan yardımcısı 1.200 TL bununla nasıl yaşayabilir? Asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı mı olur?”

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), Serpil Şahin
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