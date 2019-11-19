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13:51 19 Kasım 2019
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    Başlangıç Noktası

    TTYD Başkanı Narin: Yeni vergi konusunda üstümüze düşeni yapacağız

    Başlangıç Noktası
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    Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Başlangıç Noktası programında turizme getirilen yeni vergiyi anlattı. Narin, dünyanın farklı şehirlerinde bu verginin mevcut olduğunu, bu bir zorluk getirse de turizmciler olarak üstlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

    Türkiye turizm alanında yeni bir atılıma hazırlanıp geçtiğimiz senelere kıyasla hedefleri yukarı çekerken gündeme gelen yeni vergiler tartışma yarattı. Gelecek senenin bazı kapasitelerinin önceden satıldığını söyleyen turizm sektörü temsilcileri bu verginin turizmciler tarafından ödeneceğini vurguladı.

    TTYD Başkanı Oya Narin, Başlangıç Noktası programında, sektörün farklı bileşenleriyle bu konunun tartışılmakta olduğunu dile getirirken ülkenin ihtiyacı olduğu durumda üstlerine düşeni yapacaklarını söyledi:

    ‘2020’den sonra başlatılmasını önerdik’

    “Turizmde bütün dünyada uygulanan bir şehir vergisi var. Turistler gittikleri şehirlerde bunu ödüyorlar. ABD ve Avrupa’nın belli başlı şehirlerinde var. Türkiye’de bu yoktu ve uzun zamandır tartışılıyordu bu olsun mu olmasın mı diye. Vergi bu defa şehirlerin bütçelerine değil ülkenin ana bütçesine aktarılacak. Mutlaka şehirler de buradan kendilerine düşen payları alacaklar. Buradaki en önemli konulardan biri yapılan kontratlardan dolayı bizim bunun 2020’den sonra başlatılması yönündeydi. Ama 2020 olarak belirlendi biz de üstümüze düşeni yapacağız.

    Biz artık çalıştığımız acentelerle bunu paylaşacak ve misafirlerimizden destek isteyeceğiz. Güneş yörelerindeki anlaşmalar daha önce yapıldı. Şu anda bizim ödememiz gerekiyor gibi gözüküyor. Bunu görüşerek bir çözüm getirmeye çalışacağız. Şehirlerde o kadar etkili olmayacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bir sıkıntı olmayacak. Onlar genellikle kontratlı değil. Online satışlarda da bu böyle. Kabul edilmezse maalesef bunlar bize yük olarak gelecek.

    ‘Turist artış hızını yavaşlatabilir’

    Belki turist sayısına zarar gelebilir belki yavaşlatabilir. Ama nasıl bir etkisi olacaksa bunu yaşayarak göreceğiz. Ama sonuçta ülkemizin buna ihtiyacı varsa biz de üstümüze düşeni yerine getirmek zorundayız. Bizim için zamanlama önemliydi. Yoksa konuya karşı herhangi bir itirazımız yok. Dünya o kadar hızlı hareket etmeye başladı ki devletler hükümetler çok önceden açıklamalar yapamayabiliyorlar. Dünyanın her ülkesinde böyle değişkenlikler var.

    Sektörümüz çok iyi gidiyor, bundan memnunuz. Ama maliyetlerimiz yükseliyor. Ama en önemlisi 2015-16 yılında yaşanan sıkıntıları aştık. Yüksek hedeflerimiz var, bunları da adım adım gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz.

    Çok büyük bir oranda turist sayısında artış mümkün değil. Turist sayısı artıyor ama gelirlerimiz o seviyede artmıyor. Turizm tesislerinin çok ciddi bakım onarımları var, yatırımın geri dönüşleri hızlı olmuyor. Yüzde 10-15 mertebesinde fiyat artışı beklentimiz vardı 2019 için ama bu gerçekleşmedi. Yüzde 10 fiyat artışı yakalarsak bu çok iyi olur. Kişi başı 650 dolarlık bir gelirimiz var, geçmişte bu rakam 875 dolara kadar çıkmıştı. 100 dolarlık bir kaybın ülke ekonomisine etkisi 4.5 milyar dolar oldu. Çok fazla turist gelmesi çok iyi çünkü dünyayla entegre oluyoruz. Ülkemizi gören her vatandaş bizi dost olarak biliyor, kültürel ilişkiler kuruyoruz. Gelir artırıcı tedbirleri uygulayacağız. Geçtiğimiz 30 yılda 650 milyon turist ağırladık bunu önümüzdeki 30 yılda 2 milyara çıkarmayı hedefliyoruz.”

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    Etiketler:
    Turizm, Vergi, Oya Narin, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Konaklama
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