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13:49 22 Kasım 2019
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    Başlangıç Noktası

    ‘Efsane Cuma’ online mağazadan otomobil satıyor

    Başlangıç Noktası
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    Tüm dünyada ‘Black Friday’ ismiyle yayılan alışveriş çılgınlığı, Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak kendini gösteriyor. Eş zamanlı milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve Türkiye’nin genel internet trafiğine etki eden bu aktivitenin boyutlarını ‘Hepsiburada.com’ Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan anlattı.

    Amerika’nın alışveriş çılgınlığı günü olarak adlandırılan Black Friday, birkaç senedir Türkiye’de de Efsane Cuma ismiyle Türk tüketicisine yansıdı. Efsane Cuma, ABD’deki Black Friday’den bir hafta önce başlıyor ve yaklaşık bir ay boyunca farklı indirim gruplarıyla sürüyor.

    Gece yarısından itibaren eş zamanlı olarak milyonlarca kişinin internete girdiği, Türkiye’de internet üstünde ciddi bir trafiğe yol açan bu alışveriş çılgınlığı ekonomiye de hareketlenme getirmekle kalmıyor yurt dışından müşterilerin de Türk ürünlerini satın almasını sağlıyor.

    Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Başlangıç Noktası programında alışveriş çılgınlığının boyutlarını ve ilk birkaç saatte yaşananları anlattı:

    ‘Geçen senenin 5 kat üstünde trafik’

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı
    Black Friday, ABD’de Kasım sonunda bir dönemde yaşanan alışveriş çılgınlığına verilen ad. Biz bundan 4 sene önce Efsane Cuma ismini seçelim istedik. Amacı yıl sonunda firmaların stoklarının temizlendiği bir dönemde ürünlerin indirimli olarak verilmesini kapsıyor. Biz Türkiye olarak 4 yıldır bugünü kullanıyoruz.

    Ciddi anlamda Türk tüketicisinin kafasına oturdu. Bir beklenti de oluştu tüketicilerde. Bu sene gerçekten efsane başladı. Öngörülenin çok üstünde bir talep oldu. Geçen senenin 4-5 katı üstünde gidiyor. Anlık olarak 1 milyondan fazla müşteri sitede alışveriş yapıyor. Sepetler önceden yapılmış ve sepetlere eklenmiş. Fiyatlar inmeye başladıktan sonra ciddi bir satış oldu. Elektronik ürünler, temel tüketim ürünleri, anne bebek ürünleri, kozmetik ve ayakkabı gibi başlıklarda beklenenin üstünde talep geldi. Sitemizde toplam 6 milyonun üstünde ürün var. Geçen sene 2.5 milyon ürüne kampanya yapmıştık, bu sene neredeyse tamamına 5 milyon ürüne kampanya yaptık. Satıcılar da kampanyalarını genişlettiler.

    ‘Servis sağlayıcılar artan trafiği siber saldırı sandı’

    Bizim hem üstümüzde satış yapan mağazalar var hem de bizim sattığımız ürünler var. Satıcılarla bu dönemlerde tek tek ilgileniyor, stokları ne kadar nasıl kampanya yapacaklar diye uğraşıyoruz. Satıcılara veri sağlıyor ve ciddi ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çok ciddi anlamda bir internet trafiği var. Geçen sene bu trafik o kadar çok arttı ki internet servis sağlayıcılar siber saldırı var zannedip bize doğru olan trafiği yavaşlatmışlar. Biz anlamadık bunu, tüm sistemlerimizi çok iyi çalışıyordu, sonradan farkına vardık bu sene tüm önlemleri aldık.

    e-Ticaret gelişiyor Türkiye’de her geçen gün. Biz de hem reklam tarafında hem de müşteriye farklı hizmetler verebilmek için çalışıyor e-ticareti Türkiye’de büyütmeye çalışıyoruz. Normalde müşteriler böylesi günlerin öncesinde alışverişlerini bırakıp indirimi beklemiyorlar. Normal alışverişlerini de öncesinde devam ettiriyorlar, büyük ve pahalı alışverişleri için indirimi bekliyorlar. TV, beyaz eşya, bilgisayar ve mobilyalar gibi alışverişler için beklediklerini söylemek mümkün. Ama kitaptan kozmetiğe kadar birçok üründe günlük satışlarda eksilme yok.

    Dün bir araba çıkardık satışa, dün gece de sattık. Türk perakendecisi olarak araç ve ev satmıyoruz ama bu dönemlerde böyle keyifli bir satış olması için onlara zaman zaman böylesi sunuşlar yapıyoruz. Bu sefer araçlarda her gün farklı bir araba kampanyası yapılacak. Hiç görülmemiş fiyatlar sunulacak. Tatil fiyatları veya Roland Garos gibi tenis turnuvaları için bilet fiyatları bile sunuyoruz.

    ‘İhracatı da destekliyoruz’

    Biz Türk satıcılarını dış pazarlara da taşımaya başladık. Efsane Cuma gibi günleri yine onların yurt dışına daha çok satış yapabilmeleri için de kullanıyoruz. Şu anda yurt dışında aktif olarak çalıştığımız coğrafyalar var. Aktif olarak 81 ülkeden sipariş almış durumdayız. ABD’den Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar birçok coğrafya var bunların içinde. Türk tekstli, ev tekstili ve zücaciye ürünleri yurt dışına satılıyor.

    Yurt dışındaki bir müşteri Türkiye’den sipariş verdiği zaman kapısına kadar ürünün gitmesi sağlanıyor. Ürünün hangi fiyattan geleceği belli. Herhangi bir gümrükleme işlemine gerek kalmıyor. Bizim sattığımız ürünlerin çok büyük bir kısmı, Türkiye’de tasarlanıp üretilip yurt dışına satılan ürünlerden oluşuyor. Bu anlamda ülkeye ihracat ve döviz kazancı getiriyoruz. Biz Anadolu’nun her alanını gezdik, KOBİ’lerin e-ticarete dahil olması için eğitimler verdik. Anadolu’da gördük ki o kadar iyi üretici ve ürünler var ki asıl amacımız ihracatı desteklemek olmalı.”
    Etiketler:
    Alışveriş, Efsane Cuma, Black Friday
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