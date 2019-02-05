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    İsmail Saymaz: 28 Şubat'ta anti demokratik uygulamalar vardı ama kaç sanatçı, gazeteci, bürokrat işkenceye uğradı, delirdi, öldü?

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    Akif Beki, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan
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    Söylemesi Bizden programında konuşan İsmail Saymaz, "28 Şubat'ta çok sayıda anti demokratik uygulama vardı ama kaç sanatçı, kaç gazeteci kaç bürokrat işkence gördü, delirdi, öldü?" diye sordu.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in "12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde yazdım, kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim" sözleriydi.

    Geçmişte AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ve İslamcı camianın önemli isimlerinden biri olan Taşgetiren'in sözleri, iktidara yakın kesimler tarafından sert sözlerle eleştirildi.

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    Taşgetiren'in sözlerini değerlendiren Yavuz Oğhan, duayen gazeteci Baki Şehirlioğlu'nun da benzer bir görüşü olduğunu belirterek, "Benzer bir cümleyi Baki Şehirlioğlu'ndan da işitmiştim. Vefatından önce, 'Darbe dönemlerini yaşadım. Ama o zamanlarda ne yaparsan neyle karşılaşacağını biliyordun. İlk kez bu dönemde yaptığın şey sonucunda neyle karşılaşacağını bilemiyorsun' demişti" ifadelerini kullandı.

    28 Şubat
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    SAYMAZ: KAÇ GAZETECİ, KAÇ SANATÇI, KAÇ BÜROKRAT İŞKENCEYE UĞRADI, DELİRDİ, ÖLDÜ?

    Oyuncu Hasan Kaçan'ın Taşgetiren'i eleştiren tweetlerine değinen İsmail Saymaz, Kaçan'ın "Sizin de tanıdığınız bir çok gazeteci, sanatçı, bürokrat insanlık dışı işkenceler gördüler. Elektrikler verildi. Tecavüze uğradılar. Delirdiler. Öldüler. Sizin ayrıcalığınız neydi?" sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

    "28 Şubat'ta çok sayıda anti demokratik uygulama yapıldı. Dindar insanlar çeşitli tarikat aidiyetleri gerekçe gösterilerek işlerinden edildiler, okullarından oldular. Başörtüsü yasağı sıkı bir biçimde uygulanarak yaşamları berheva edildi. Kaç gazeteci, kaç sanatçı, kaç bürokrat işkenceye uğradı, delirdi ve öldü. Kaç kişi var böyle?"

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    © AA / Kayhan Özer
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    BEKİ: TAŞGETİREN'E LAF SÖYLEMEK İÇİN ONUN KADAR OLMAK LAZIM

    Akif Beki ise, İsmail Saymaz'ın sözlerine yanıt vererek, "Verilebilecek tek örnek Yeni Şafak baskını var. Onların gördüğü eziyet var, onlara işkence de var. Fakat bunların dışında sanatçı, yazar örneği veremeyeceğim" ifadelerini kullandı. Beki, iktidar kanadından Taşgetiren'e yöneltilen eleştirilere ilişkin şöyle konuştu:

    "Ahmet Taşgetiren'e laf söylemek için onun kadar olmak lazım. 28 Şubat'ı temsil eden iki tane yazı söyle desen, bir tanesi Taşgetiren'in 'Savunan Adam' yazısıdır"

     

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