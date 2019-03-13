Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğhan'ın konuğu AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci

Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Yavuz Oğhan'dan Bi de Bunu Dinle programının konuğu AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci. Programı, Sputnik Türkiye’nin YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.