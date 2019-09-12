12 Eylül davalarıyla ilgili gelişme: Erdoğan, darbeci paşaların malvarlığına el konulmasını istedi

Atilla Güner'in sunduğu Akşam Postası programında 12 Eylül davalarıyla ilgili sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Buna göre, Erdoğan, darbeci paşaların malvarlığına el konulmasını istedi

12 Eylül darbecilerinin mahkumu için gönüllü çalışan avukat Senih Özay 12 Eylül'ün darbeci paşalarının davasının temyizi için Yargıtay'a dilekçe verdi. O sırada cumhurbaşkanlığı dilekçesi de geldi.

Erdoğan'ı temsil eden avukatlar, 12 Eylül davası için temyiz başvurusu yaptılar.

Eğer kabul edilirse, darbeci paşalar Tahsin Şahinkaya'nın ailesine miras bırakıtğı 14 daire ve Kenan Evren'in miras bıraktığı 9 daireye el konulacak.

Akşam Postası programına katılan Özay ise şunları söyledi:

"Şimdi ise anladığım kadarıyla Başbakanlık kaldırıldığı için, Başkanlık sistemine geçildiği için verilmiştir bu dilekçe. Bununla ben çok heyecanlanmam ama... Türkiye'de sol cenah zayıftı, mağdur olan bu insanlar zayıftı, cılızdı... O ülkede darbeleri engelleme, bir daha hortlatmamak için iyi hukuk yapılır. Türkiye'de 81 baroda 3 tane baronun üstlendiği darbe hesaplaşması mı olur... "

İkili arasında diyalog devamla şöyle gelişti:

Atilla Güner: "'Bu adamlar bunca yıl krallar gibi yaşadılar, bunları geri istiyoruz dediniz. Devlet mezarlığından kaldırın' dediniz... Bu temyiz başvuruları kabul edilirse bu kısımlarla ilgili hukuki yargılama devam edilecek doğru mu? Sonuç olarak 'Bunların darbeden sonra edildiği mallara giriyor. Bunlar hazineye girecek' mu denecek?"

Senih Özay: Darbede hasar gören ailelerden 'Bunların bankada parası var, hissesi var. Bunlar üzerinden çalışacağız' diyen biri yok.

Atilla Güner: "Avukat Senih Özay, başından beri 12 Eylül darbecilerinin mahkumiyeti için gönüllü çalışan bir hukuk adamı. Vefat eden insanlara ceza-i yaptırım uygulanamayacağı için, Senih Bey Yargıtay'a dilekçe verdi, 'bunların val varlığını tanzim edelim' dedi. O sırada Cumhurbaşkanlığı da, temmuz ayında bu dilekçeyi göndermiş. Dolayısıyla bu dilekçe, Senih Bey mücadelesinde tahmin etmediği bir ittifak grubu kazandı. Yani burada 'Kenan Evren'in naaşını devlet mezarlığından alın' deniyor. 'Orduevine sokmayın' deniyor, 'rütbesini sökün' deniyor."