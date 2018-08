Türkiye'de uygulanan 'her şey dahil' sistemi hakkında konuşan Ruslar: Herkes sevdiği şeyi seçebilmeli

Türk basınında, Türkiye’deki otellerde her şey dahil sisteminden vazgeçilmesi gerektiği konusu tekrar tartışılmaya başlandı. Sputnik muhabiri, Moskova'daki Gorky Parkı ziyaretçileriyle 'her şey dahil' sistemi ve Türkiye'deki tatilleriyle ilgili konuştu.

Temmuz ayı sonlarında Turizm ve Kültür Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Ersoy, geçtiğimiz günlerde, artık turist sayısının öncelik olmadığını söyledi. 2030 yılına kadar turizmin ekonomiye katkısını yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltmeyi planladıklarını belirten Ersoy, bu rakama otelde oturmayacak, ülkeyi gezecek, yerel mutfakları deneyecek ve müzeleri ziyaret edecek yüksek gelirli turistler sayesinde varabileceklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da benzer görüşe sahip. Geçen yıldan itibaren aktif olarak ‘her şey dahil' sisteminin kaldırılması için çalışan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sistemin Türkiye'nin özgünlüğünü yok ettiğini söyledi.

Bu arada Rusya Tur Operatörleri Birliği istatistiklerine göre Rus turistlerin yüzde 96'sı bu sistemi özellikle tercih ediyor.

Rusya başkentinin merkezinde yer alan Maksim Gorky Parkı, Moskovalıların ve başkent konuklarının en popüler eğlence yerlerinden biridir. Sputnik muhabiri "herşey dahil" sistemle Türkiye’de tatil yapan insanlarla konuşmak için bu parkı seçti.

PARAYI ÖDEYİP GERİSİNİ DÜŞÜNMEMEK

Katılımcıların çoğunluğu 'her şey dahil' sisteminin, her şeyden önce çok uygun olduğu konusunda hemfikir.

Nikolay ve Diana Gorky Park'a çocuklarıyla gelmiş. Türkiye'yi değil, ama Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmişler. Onlara göre, 'herşey dahil' turistlerin kendilerini gereksiz sorunlardan kurtarmasına yardımcı oluyor: "İnsanlar her şey dahil turları yemek pişirme derdinden kurtulmak ve kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini hazır bulmak için tercih ederler. Evet, otelde her şey dahil olduğu zaman, insanlar onun ötesine geçmeye çabalamazlar. Ama, aileler genelde dışarı çıkmamak için bu turları alırlar."

Tasarımcı Vasilisa birkaç kez Türkiye'de bulunmuş. Her şey dahil sisteminin Ruslar için uygun olduğunu belirtiyor: "Ruslar için her şey dahil olduğunda daha rahat. Belli bir miktarla gidersiniz ve otel hizmetlerinin ötesine geçtiğinizde daha fazla harcama yapmanız gerektiği konusunu düşünmek zorunda kalmazsınız. Otelin her şey dahil ya da değil formatı, turistlerin tur seçerken dikkat ettikleri ilk kriterlerden biridir."

'HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN İPTALİ BENİ ETKİLEMEZ, YİNE DE GELİRİM'

Vasilisa, turistin isteği olmadan onu otelden çıkmaya zorlamanın doğru olmayacağını düşünüyor: “Kendileri istemediği halde onları otelden çıkmaya teşvik etmek fayda sağlamaz. İnsanların otelde oturup ve dışarı çıkmaya korktukları bir durum yok. Kimse onları engellemiyor. Öte yandan, turistler şehir merkezlerinden uzakta, kırsal kesimde bir otel seçiyorsa, zaten oralarda gidilecek fazla yer de yoktur, eğer arabayla merkeze gitmezlerse…"

Vasilisa, Kemer ve Kiriş'e gittiğini ve otelin sunduğu hizmetleri dikkate almadığını söylüyor: "Ben farklı otellerde kaldım. Geçen yıl Kemer'de, üç yıldızlı bir otelde kaldım. Otelin kendisi özel bir şey ifade etmiyor, önemli olan sadece geceyi geçirmek ve eşyaları bırakmak. Ancak üç dakikalık yürüyüş mesafesinde Atatürk Meydanı, fiskiyeler, beş dakikalık mesafede sahil, üç gece kulübünün yanı sıra kafeler, nargile, karaoke barlar. Bu yıl, Kemer'e arabayla beş dakikalık mesafede bulunan Kiriş'e gittim. Orada iyi bir otel denk gelmesine rağmen, yine de arkadaşlarımla Kemer'e gittim ve orada eğlendim."

Türkiye'de tatil yaptığı sırada, Kemer Belediye Başkanı'yla tanıştığını da söyleyen Vasilisa, Türkiye'deki tatili 'kumsal' veya 'kültür' tatili diye ayırmadığını belirtiyor: “Daha gençken, neye gereksinim duyduğum hakkında fazla düşünmezdim, sadece ailenle gidiyorsun ve dinleniyorsun. Biraz daha olgunlaşınca, daha fazla kültürle tanışmak, İzmir ve İstanbul'a gitmek istiyorum. Her şey dahil sisteminin iptali beni etkilemez. Türkiye'de arkadaş çevrem oluşuyor. Benim gibi bir insana 'her şey dahil' lazım değil".

"HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN OLMAMASI, İNSANLARI TÜRKİYE'YE GİTMEKTEN VAZGEÇİREBİLİR"

Sosyal ve kültürel etkinlikler yöneticisi olan Anastasiya, arkadaşı ve çocuklarıyla parka gelmiş: "Türkiye'ye hiç gitmedim ve kendim ve ailem için her şey dahil olan bir sistem denemedim, ama isterdim, o yüzden iptal edilmesi beni memnun etmez. Her şey dahil sisteminin kaldırılması muhtemelen beni Türkiye'ye yapacağım seyahatten vazgeçirmeye zorlar diye düşünüyorum".

Doğum izninde bir anne olan Yulia, Türkiye'ye 'kendi başına' turist olarak gitmiş: “Biz genellikle çadırlarımızla gideriz, bu yüzden 'her şey dahil' sistemi bizi herhangi bir şekilde etkilemez. Biz her zaman kendi başımıza gidiyoruz, kalacağımız yeri kendimiz seçiyoruz. Türkiye'de iki ya da üç yer ziyaret ettik: Tırmanma bölgelerinin yanısıra Antalya, İstanbul’a gittik". Yine de, her şey dahil sisteminin kaldırılmasının her şey için önceden ödemeye ve bu konuyu düşünmemeye alışkın olan Rus turistlerin çoğunluğunu Türkiye'ye gitme kararından vazgeçireceğine dikkat çekiyor.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN, HERKESİN SEVDİĞİ ŞEYİ SEÇMESİDİR"

Tiyatro yönetmeni Aleksandra, Antalya ve Kemer'de bulunmuş ve 'her şey dahil' sistemini denemiş. Yine de, bu sistemin yalnızca ilk başta iyi olduğuna inanıyor: "Turistler artık her şey dahil sistemine doymuş durumda. İnsanlar bunun ne olduğunu biliyor. Bu sistem, ilk kez dinlenmeye gidenleri ‘etkilemeye’ yarar. Mesela birkaç defa 'her şey dahil' aldığımı unuttum ve cüzdanımı odamdaki kasaya bırakmak yerine yanıma alarak çıktım. Bir yandan, "her şey dahil" uygun, ama diğer taraftan bu format insanlara seçim hakkı bırakmıyor. Sözkonusu olan da seçim zaten. Herkesin sevdiği şeyi seçmesi önemlidir."