Mitrofanova, 5. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun özelliklerini anlattı

Ortak toplumsal forumlar bu formatta genellikle notları ve gündem maddeleri karşılaştırmak için yapılır. Bütün yıl boyunca farklı konulardaki çalışmalarımız devam ediyor: eğitim alanında, gençlik politikası üzerine, müzeler, dil çalışmaları ve diğer konularda. Toplantılarda ise gündem maddeleri karşılaştırılır. Önümüzdeki toplantıda da Toplumsal Forum bünyesindeki çalışma gruplarında yer alan iki ülkeden partnerler birbirleriyle konuşup gelecek ortak adımlar için plan yapacak.

Sahadaki çalışmalarımız hiç durmadan devam ediyor. Neredeyse bütün alanlardaki temaslarımızı yoğunlaştırdık. Yine de bizim için ana konu – hiç kuşkusuz, gençliktir. Özellikle pekçok karma ailenin Türkiye’de yaşadığını hesaba katarsak bu konunun önemi daha da artıyor. Pekçok Türk, sadece ticari çıkarları için değil, aynı zamanda ikinci Vatanlarını tanımak için de Rusya’ya büyük ilgi gösteriyor.

Önümüzdeki toplantının özelliği, bence, özellikle Türk üniversiteleri olmak üzere pek çok üniversitenin foruma katılmaya istekli olması. Bu sebeple iki ülkenin üniversitelerinin temsilcilerinin birbirleriyle daha yakın temaslar kuracaklarını ve birbirlerini daha iyi tanıyacaklarını umuyorum. Forumda somut sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta oldukça fazla Türk öğrenci bizde okuyor. Öte yandan Türkiye’de de pek çok öğrencimiz var. Bu nedenle bu alanı çok destekleyeceğiz.