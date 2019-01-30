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21:30 30 Ocak 2019
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    Murat Karahan

    Opera sanatçısı Karahan, Rus-Türk kültür yılı hakkında konuştu: Rusya’ya aşkım 5 yıldır devam ediyor

    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi
    Röportajlar
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    Tatiana Şuvalova
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    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Rusya'yı ziyaret etti. Moskova'daki Yunus Emre Kültür Enstitüsü'ndeki 'Türkiye-Dünya'nın en büyük müzesi' başlıklı serginin açılışında konuşan Dursun, Türkiye ile Rusya arasındaki kültür yılının açılışının 8 Nisan'da Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacağını belirtti.

    Moskova’da Nisan’da sergilenecek olan operada ünlü Türk tenor Murat Karahan da Paris karakterinin aryasını seslendirecek. Türk  heyetine katılan Murat Karahan ‘Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve Büyük tiyatro ile nasıl tanıştığını anlattı.

    Türk tenor Murat Karahan, Moskova'da
    © Fotoğraf : DHA
    Türk tenor Karahan, Moskova’da ayakta alkışlandı

    Moskova’ya 2013 yılından itibaren Bolşoy tiyatrosuna Puccini’nin ‘Manon Lescaut’su operasına solist olarak gelmeye başladım. Bolşoy tiyatrosu bütün dünyaca tanınmış opera ve bale kuruluşu, onun repertuarı ve tarihi, Rus kültürü gibi çok zengin. O yüzden tabii ki davet ettiklerinden sonra çok büyük mutluılukla teklifi kabul ettim ve geldim.  Sonra Puccini’nin ‘La Boheme’i ve ‘Turandot’u, Verdi’nin ‘La Traviata’sı, ‘Macbeth’i ve ‘Rigoletto’su, Bizet’nin ‘Carmen’i, Strauss’un ‘Eine Nacht in Venedig’i, Donizetti’nin ‘Don Pasquale’si v.b. operalarda solistlik yaptım. Hatta bu operaların değişik prodüksyonlarında aryalarımı söyledim.

    Putin-Erdoğan görüşmesi
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun: Erdoğan ve Putin Moskova'daki kültür yılı açılışına katılacak

    Artık 5 yıldır  Bolşoy tiyatrosunun misafir solist olarak sık sık geliyorum, yani Rusya’ya aşkım 5 yıldır devam ediyor artık diye söyleyebilirim. Moskova’lıları, Rus halkı ve Rusya’yı çok sevdim. Kazan’daki Tatar Akademik Devlet Opera ve Bale Tiyatrosunda da arya söyledim. Kazan’da artik  çok iyi dostluklarım var. Rusya coğrafyası ve kültürü olağanüstü zengin, ona dokunmaktan çok mutluyum.  Seyırcilerler ile de aramız çok iyi, Bolşoy tiyatrosunun direktörü Vladimir Urin, bütün diğer sanatçılarlar ile de ilişkilerimiz güzel, birbirlerimizi çok seviyoruz. Şimdi Rus-Türk kültür yılı sebebiyle de Türkiye’deki ‘Troya yılı’ için hazırlamış olduğumuz ‘Troya’ operasını 8 Nisan’da Rusya ve Türkiye liderlerinin katılacağı Rus-Türk kültür yılı açılışında  Bolşoy tiyatrosunda  sergileyeceğiz. Bu operayı bütün diğer ülkelerden  ilk önce Rusya’da göstereceğiz. Bu epik bir opera. Bale ve opera, hepsinin bir arada olduğu çok büyük bir sahne şovundan, 254 kişinin sahnede görev alacağı bir eserden bahsediyoruz. Bütün teknolojik olanaklardan yararlanıp inanılmaz bir sahne şovunı hazırladık.

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Yunus Emre Enstitüsü'nün misafirlerine fotoğraf sergisini gezdiriyor
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi
    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Yunus Emre Enstitüsü'nün misafirlerine fotoğraf sergisini gezdiriyor

    Troya Projesinin yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan üstlendi. Troya’nın bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a aittir.

    Etiketler:
    Müzik, Opera, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bolşoy Tiyatrosu, Ahmet Haluk Dursun, Murat Karahan, Türkiye, Moskova, Rusya
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