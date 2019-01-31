Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Moskova’da: Rus dostlara Türkiye’yi açacağız, Ruslar bize Rusya’yı açacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Moskova'daki Yunus Emre Kültür Enstitüsü'ndeki ‘Türkiye-Dünya'nın en büyük müzesi’ başlıklı serginin açılışını yaptı.
Ahmet Haluk Dursun açılış töreninden sonra Sputnik’e verdiği demeçte 2019 Rusya —Türkiye karşılıklı kültür yılını şöyle değerlendirdi:
“Rusya ile olan ilişkilerimizin kültürel düzeyi de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Başka yıllarda da Rusya ile Türkiye arasında kültürel ve turizm alanlarında ilişkiler devam ediyordu ama bu sene yoğunlaştırılmış, çok daha sıkılaştırılmış ilişkiler göreceğiz. 2019 senenin farkı birçok alanda çok yoğun iki taraflı hem Türkiye hem Rusya’da kültürel bir rüzgar esecek”.
Bakan yardımcısı, Sputnik’in kültürel etkinliklerin hangi şehirlerde geçeceğine dair sorusunu da yanıtladı:
Kültürel etkinlikler her iki ülkede özel önem taşıyan 3 şehirde düzenlenecek
“Rusya tarafından bize olan başvurularında İstanbul, Ankara ve Antalya var. Antalya bu sefer turizm içerisinde sinema sanatı ile iç içe geçmiş olacak. Yani Rusya’da etkinlikler Moskova, Petersburg ve Kazan olmak üzere toplam 3 şehirde düzenlenecek, Türkiye’de de 3 şehir katılacak. Fakat burada bir sıralama yok tabii. Mesela son zamanlarda Gaziantep’in bizim gastronomi baş şehrimiz olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda antik kültürü barındıran bir şehir. Rus dostlarımız büyük ihtimalle orada da etkinlikler yapacaklar. Bizde önceden fiks edilmiş şehirlerin listesi yok. Ama yoğunluk diye yani esas en çok etkinliklerin olduğu şehirler bizim için Moskova, St Petersburg ve Kazan. Rusya tarafı için de İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep gibi şehirler oluyor. Biz Rus dostlara Türkiye’yi açtık, onlar da bize Rusya’yı açtılar”.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Rus-Türk kültür yılı içerisinde hem Rusya, hem de Türkiye’nin planlanmış olan etkinliklerine de değindi:
Topkapı sarayının hazineleri Kremlin’de sergilenirken, Rusya Devlet Tarih müzesinin zenginlikleri Ankara’da Anadolu Medeniyetler müzesinde sergilenecek
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı Türkiye ile Rusya arasındaki kültür yılının açılışı, 8 Nisan'da Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Troya Operası ile yapılacak. Troya Operası’nın dışında karşılıklı sergiler açılacak. Şu an öyle gözüküyor ki Topkapı sarayında depolanmış kostümleri ve zenginliklerini Kremlin’in bir müzesine getireceğiz. Rusya tarafından Ankara’da Anadolu Medeniyetler müzesinde, Devlet Tarih müzesinin sergisini sergileyecek bize. Bir de 19. yüzyılının eserleri barındıran bir koleksiyon İstanbul’da Pera müzesinde sergilenecek.
Moskova Uluslarası film festivalinde Türkiye onur konuğu olacak. Sonra Antalya film festivalinde Rusya yine bizim misafirimiz olacak. Opera, bale tiyatroları ve senfoni orkestraları da Yılın içerisinde çok etkili gösteriler yapacak. Osmanlı yıllarından devam eden klasik Türk müziği örnekleri de Rusya’da verilecek. Geçmiş dönemlerin fotoğraf koleksiyonları sergilenecek. Kültür ve tarih forumlar yapılacak, yine kitap sergileri düzenlenecek. Yanı sıra Rus arkadaşlara Göbekli tepe, Mevlana Celaleddin Rumi, Nazım Hikmet, Aşık Veysel, Karagöz oyunları, Ebru sanatımızı tanıtacağız.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Moskova'daki Yunus Emre Kültür Enstitüsü'ndeki ‘Türkiye-Dünya'nın en büyük müzesi’ başlıklı serginin açılışını yaptı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun Moskova'daki Yunus Emre Kültür Enstitüsü'ndeki ‘Türkiye-Dünya'nın en büyük müzesi’ başlıklı serginin açılışını yaptı.
Türkiye’nin Rusya’ya göstereceği önemli noktaların içerisinde Türk gastronomisi olacak
Rusya-Türkiye kültür yılının sırasında Türkiye’nin Rusya’ya göstereceği en önemli noktaların içerisinde Türk gastronomisi de olacak. Özellikle UNESCO Türk kahvesini korunmaya değer bir kültürel mirasın unsuru olarak ilan etti. Türkçede bir söz var: bir kahvenin kırk yıl hatırı var diye Rus halkına bol bol kahve ikram edeceğiz”.
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