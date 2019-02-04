'Türkiye'nin Ukrayna'ya karşılıksız askeri destek sunma niyeti yok'

Klimkin'in açıklamasını Sputnik için yorumlayan Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberezkin, onlarca milyon doların askeri teçhizat sevkiyatı açısından önemli bir tutar olmadığını belirtti.

Podberezkin, "Onlarca milyon dolar askeri ve teknik alanda büyük bir tutar değil. Zira En pahalı olmayan bir uçağın maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar. Modern bir tankın fiyatı birkaç milyon dolar. Eğer Ukrayna bu paralarla modern Türk tankları almak isterse bu tanklardan 10-12 tane alabilir. Ya da bir uçağın yarısını. Gerçeği söylemek gerekirse, Ukrayna'nın en fazla yapabileceği şey bu. Bazı gece görüş cihazları veya nişangahları açısından bakıldığında, kapsam daha fazla genişleyebilir. ABD'liler de bu cihazlar konusunda Ukrayna'ya söz verdi" dedi.

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Rus askeri uzman, Türkiye'nin Ukrayna'ya bu tutarlarda karşılıksız askeri yardım sunacağına pek ihtimal vermediğini kaydederek şunları söyledi: "Hiç kimse, bu miktarda parayı Ukrayna'ya öylesine vermez. Dünyada hiç kimse Ukrayna'ya karşılıksız hediye vermez. Türkiye, Ukrayna'ya karşılıksız askeri ve teknik yardım sunmaya ilgi duymuyor."

'TÜRKİYE'NİN DAHA ÖNEMLİ HEDEFİ VAR'

Rusya Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Jilin, Klimkin'in açıklamalarını Ukrayna'daki seçim öncesi atmosferle ilişkilendirerek Türkiye'nin Ukrayna'ya onlarca milyon dolarlık askeri yardımda bulunmasını gerçekçi bulmadığını söyledi.

Türkiye'nin bölgede giderek büyüyen rolüne dikkat çeken ve Ankara'nın Kiev tarafından açıklanan inisiyatiflere çok ilgi göstermeyeceğini kaydeden Jilin, "Türkiye, günümüzde Ortadoğu'daki bir dizi önemli sorunu çözen bir ülke durumunda. Sorunları Rusya ile işbirliği içinde çözüyor. Bölgede ciddi bir düğüm ve güçlü oyuncular var. Sadece Suriye değil, İsrail, İran ve diğer ülkeler de söz konusu. Türkiye, bölgesinde saygın bir yer edinme ve bazı önemli sorunları çözme hedefi koydu. Sadece bu doğrultuda çalışıyor" diye konuştu.

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Jilin'e göre Türkiye, bu konuyu ele alırken Ukrayna'da yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesindeki durumu hesaba katarak Ukrayna'ya sevk edilecek olası silahların kimlerin eline geçeceği üzerine düşünmesi gerekiyor.

Türkiye'nin böyle bir yardımı karşılıksız olarak yapmaya ilgi duymayacağını da kaydeden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki Türkiye'nin birtakım imtiyazlar elde etmek için eski askeri teçhizatını Ukrayna'ya göndermesi söz konusu olabilir. Bu, göz önünde bulundurulabilecek en olası ihtimal."

Klimkin, 1 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz. Söz konusu çok ciddi rakamlar, ciddi alanlar, onlarca milyon dolar" demişti. Ukraynalı bakan, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermemişti.

Çeviren: Fatih Kuduğ