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18:06 05 Şubat 2019
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    Ukrayna-Türkiye-Bayrak

    'Türkiye'nin Ukrayna'ya karşılıksız askeri destek sunma niyeti yok'

    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
    Röportajlar
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    Maksim Durnev
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    Klimkin'in açıklamasını Sputnik için yorumlayan Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberezkin, onlarca milyon doların askeri teçhizat sevkiyatı açısından önemli bir tutar olmadığını belirtti.

    Podberezkin, "Onlarca milyon dolar askeri ve teknik alanda büyük bir tutar değil. Zira En pahalı olmayan bir uçağın maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar. Modern bir tankın fiyatı birkaç milyon dolar. Eğer Ukrayna bu paralarla modern Türk tankları almak isterse bu tanklardan 10-12 tane alabilir. Ya da bir uçağın yarısını. Gerçeği söylemek gerekirse, Ukrayna'nın en fazla yapabileceği şey bu. Bazı gece görüş cihazları veya nişangahları açısından bakıldığında, kapsam daha fazla genişleyebilir. ABD'liler de bu cihazlar konusunda Ukrayna'ya söz verdi" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu - Pavlo Klimkin
    © AA / Fatih Aktaş
    Ukrayna, ordusu için Türkiye’den milyonlarca dolarlık yardım bekliyor
    'KİMSE UKRAYNA'YA KARŞILIKSIZ HEDİYE VERMEZ'

    Rus askeri uzman, Türkiye'nin Ukrayna'ya bu tutarlarda karşılıksız askeri yardım sunacağına pek ihtimal vermediğini kaydederek şunları söyledi: "Hiç kimse, bu miktarda parayı Ukrayna'ya öylesine vermez. Dünyada hiç kimse Ukrayna'ya karşılıksız hediye vermez. Türkiye, Ukrayna'ya karşılıksız askeri ve teknik yardım sunmaya ilgi duymuyor."

    'TÜRKİYE'NİN DAHA ÖNEMLİ HEDEFİ VAR'

    Rusya Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Jilin, Klimkin'in açıklamalarını Ukrayna'daki seçim öncesi atmosferle ilişkilendirerek Türkiye'nin Ukrayna'ya onlarca milyon dolarlık askeri yardımda bulunmasını gerçekçi bulmadığını söyledi.

    Türkiye'nin bölgede giderek büyüyen rolüne dikkat çeken ve Ankara'nın Kiev tarafından açıklanan inisiyatiflere çok ilgi göstermeyeceğini kaydeden Jilin, "Türkiye, günümüzde Ortadoğu'daki bir dizi önemli sorunu çözen bir ülke durumunda. Sorunları Rusya ile işbirliği içinde çözüyor. Bölgede ciddi bir düğüm ve güçlü oyuncular var. Sadece Suriye değil, İsrail, İran ve diğer ülkeler de söz konusu. Türkiye, bölgesinde saygın bir yer edinme ve bazı önemli sorunları çözme hedefi koydu. Sadece bu doğrultuda çalışıyor" diye konuştu.

    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinlik alanını gezdi.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Rus Dışişleri'nden Türkiye'nin Ukrayna ordusuna İHA satmasına ilişkin açıklama
    'SİLAHLARIN KİMLERİN ELİNE GEÇEBİLECEĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALI'

    Jilin'e göre Türkiye, bu konuyu ele alırken Ukrayna'da yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesindeki durumu hesaba katarak Ukrayna'ya sevk edilecek olası silahların kimlerin eline geçeceği üzerine düşünmesi gerekiyor.

    Türkiye'nin böyle bir yardımı karşılıksız olarak yapmaya ilgi duymayacağını da kaydeden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki Türkiye'nin birtakım imtiyazlar elde etmek için eski askeri teçhizatını Ukrayna'ya göndermesi söz konusu olabilir. Bu, göz önünde bulundurulabilecek en olası ihtimal."

    Klimkin, 1 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz. Söz konusu çok ciddi rakamlar, ciddi alanlar, onlarca milyon dolar" demişti. Ukraynalı bakan, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermemişti.

    Çeviren: Fatih Kuduğ

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    Etiketler:
    askeri destek, Aleksandr Jilin, Aleksey Podberezkin, Ukrayna, Türkiye, Rusya
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