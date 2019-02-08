Rus bilim insanı Çilingarov: 'Türk Antarktika' 2023'ten önce de gerçekleşebilir

Türkiye'nin her biri farklı coğrafi ve hava şartlarına sahip altı iklim kuşağına sahip olduğunu, bu yüzden Türk araştırmacıların hava zorluklarına oldukça hazırlıklı olduğunu dile getiren Rus bilim insanı, "Eğer Türkiye kutup üssü kurmaya karar verdiyse eminim ki, bunu başaracak, çünkü Türkler, güzel bilim insanları olmanın dışında güzel inşaatçılardır. Danışman ülke olma düzeni, 1959 Antarktika Anlaşması'nda belirlendi. Temel şart, bir üsse sahip olmak ve Antarktika Anlaşması'nın yıllık zirvelerinde oy hakkı bulunan danışman ülkelerin onayını almak. Rusya, bu anlaşmaya uygun olarak üye ülkelerle işbirliği yönünde aktif olarak çalışıyor. Türkiye'ye de bu konuda destek vermeye hazırız, şimdilik böyle bir işbirliği olasılığı müzakere aşamasında bulunuyor" dedi.
Çilingarov, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile üs yapımının Türkiye'ye, 1959 Antarktika Anlaşması sisteminde danışman ülke statüsü kazandıracağını vurguladı.
Antarktika'ya bilimsel araştırma üssünün kurulması, ‘Yeni Türkiye'nin' 2023 hedeflerinden biri olarak gösteriliyor. Üstelik bu kıta, 16. yüzyılda Piri Reis'in haritasına dahil edilmişti, bu yüzden "Antarktika, 500 yıldır Türkiye'yi bekliyor", son yılların en popüler sloganlarından biri hale geldi.
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