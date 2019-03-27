Golanlı sığınmacılar: Trump’ın, topraklarımızın geleceğini belirleme hakkı yok

Suriye’deki Masakin Barzeh kampında, Golan Tepeleri’nden sığınmacılar kalıyor. Onlar, 1967 yılındaki ‘6 günlük’ Arap-İsrail Savaşı sonucu İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Bugün bu insanlar ve evlatları, sokaklara çıkarak Trump’ın açıklamalarına karşı protesto gösterileri düzenliyor.

'DEDEM, GOLAN TEPELERİ'NDE ÖLDÜ'

© Sputnik / Karam Hmidi adındaki çocuk henüz 11 yaşında. Ancak net bir şekilde Golan Tepeleri sakini olduğunu ve er ya geç orada yaşayacağını biliyor. Hmidi, “Dedem, Golan Tepeleri’nde şehit düştü. Atalarımın topraklarına, şu anda İsrail işgali altında olan Dalva köyüne döneceğim. Biz, Trump’ın açıklamalarına karşıyız” dedi.

Şeyh Usef Mahmud Muflah el-Kabiri, “Bu açıklamalar, gerçek saçmalık. ABD Başkanı ya halüsinasyon yaşıyor ya da deli. Trump’ın açıklamaları Golan insanları olan bizi hiçbir şekilde etkilemez” dedi. Şeyh ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin birçok kararı net bir şekilde Golan Tepeleri’nin işgal altında olan Suriye toprakları olduğu söylüyor.

“Trump’ın, İsrail’e yaranmak ve bu ülkedeki seçimler için yaptığı açıklamalarını katiyen reddediyoruz” diyen el-Kabiri, Golan Tepeleri’nin coğrafi ve tarihsel olarak Suriye’nin bir kısmı olduğunu belirterek, “Golan sakinleri evlerine dönecek. Suriye hükümeti, bunu nasıl yapacağına karar verecek” dedi.

© Sputnik / 80 yaşındaki Muhammed Sabri el-Mutlak, Dalva köyünden kaçtığında henüz 20 yaşındaydı. İhtiyar adam, “atalarının yaşadığı, dedelerinin ve ninelerinin mezarlarının bulunduğu köyüne dönmeyi umduğunu” söyledi.

‘TOPRAKLARIMIZA DÖNECEĞİMİZE SÖZ VERMİŞTİK’

Sığınmacıların yaşadığı acıları hatırladığını söyleyen İbrahim el-Hilal, şunu anlattı: “Yurdumu terk etmek zorunda kaldığım 1967’de henüz 25 yaşındaydım. Trump’ın kararına karşıyım. Suriyelilerin ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin geleceğini belirleme konusunda hiçbir hakkı yok. Topraklarımızı İsrail’e veremez. Ancak sahip olduğunu bir şeyi verebilirsin. Trump, Golan Tepeleri’ne sahip değildi ki başkasına versin. Çocuklarımıza ve torunlarımıza, topraklarımıza geri döneceğimiz sözünü vermiştik”.

Suriyeli tarihçi Ahmed el-Hasan, Trump’ın bu açıklamasının Golan Tepeleri sakinlerini şaşırtmadığını, çünkü ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğin farkında olduğunu belirterek, “Golan Tepeleri sığınmacıları, topraklarıyla bağını koruyor ve mutlaka oraya dönecek” dedi.