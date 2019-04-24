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15:01 24 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İtalyan basını İmamoğlu'nu manşete taşıdı: Erdoğan'ı yenmek artık ütopya değil

    © REUTERS / Murad Sezer
    Röportajlar
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    İtalya'da yayımlanan La Stampa gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir söyleşi yaparak baş sayfadan "Erdoğan'ı yenmek artık ütopya değil" başlığıyla yayımladı.

    İtalyan La Stampa gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerini kazanarak 'herkesin imkansız olduğunu düşündüğü' bir şeyi başardığını ve 'mucize adam' haline geldiğini yazdı.

    Ekrem İmamoğlu- Maltepe
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    Söyleşiyi yapan La Stampa muhabiri Marta Ottaviani, "Fakat yeni belediye başkanı, fazla heyecana kapılmıyor ve Erdoğan'ın ezici gücünü yenmek için yıllarca çalışmak gerekeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığı habere göre, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebine ilişkin olarak "YSK’nın alacağı karardan korkup korkmadığı" sorulan İmamoğlu, "Ben rahatım. Bu itirazların hiçbir hukuki zemini yok, kanıtsız iddialara dayanıyorlar. YSK’nin itirazları reddedeceğine eminim" dedi.

    'AMACIM İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR SİSTEM KURMAK'

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    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu, gazetenin "İstanbul’da halen çok sayıda belediye AKP’nin elinde. Sizi zora sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünmüyor musunuz?” şeklindeki sorusunu, “Benim amacım karşılıklı işbirliğine dayalı bir sistem kurmak. Herkesin benimle çalışılabileceğini bilmesini istiyorum” diye cevapladı.

    AK Parti'nin İstanbul belediyesi kasasını 'borçlarla dolu olarak' teslim ettiği iddialarının sorulması üzerine de İmamoğlu, “Şöyle söyleyeyim, İstanbul’un ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz. Ama öte yandan İstanbul’un büyük bir zenginlik üretme kapasitesi de var. Bu durumu çözüme kavuşturmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz ve iyimseriz" dedi.

    'YÖNETİM FELSEFEMDE AZINLIK KAVRAMINA YER YOK'

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
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    La Stampa, İmamoğlu’na "Seçilmenizde Kürtlerin belirleyici rolü oldu. Bu azınlık için ne yapacaksınız?" diye de sordu. İmamoğlu’nun yanıtı, "Etnisite ya da din temelli bir yönetimim olmayacak. Benim yönetim felsefemde azınlık kavramına yer yok” şeklinde oldu.

    İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut durumunu nasıl gördüğü şeklindeki bir soruyu da şöyle yanıtladı:

    “Her ülkenin çözmesi gereken sorunları vardır. Türkiye şu anda demokrasi alanında yetersiz, fakat daha fazla demokrasi için verilen büyük bir mücadele de var. Her tecrübeden ders almak gerekir. Ben Türkiye’de özgürlük arayışının demokrasi yoluna akacağına inanıyorum."

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    İBB
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    Gazetenin "Erdoğan’ın iktidarı sona mı geldi?" sorusuna ise İmamoğlu, "Yerel seçimlerin sonuçlarını daha ziyade bir sürecin başlangıcı gibi görüyorum. Kıymetli bir fırsatımız var. CHP toplam nüfusu 40 milyon olan belediyeleri yönetiyor. Yerel yönetimlerden söz etsek de buralarda iyi çalışmaya başlarsak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023’e siyasi açıdan daha fazla emelle ulaşabiliriz."

    La Stampa’nın, “Erdoğan İstanbul’un gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olarak görülüyor. Bu fikre ne kadar katılıyorsunuz? Bununla kıyas edilmekten korkmuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu:

    “Benim fikrimin o kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Erdoğan’ın çok sevildiğini hatırlıyorum, ben o dönemde çalışan bir öğrenciydim. Ben iyi bir belediye başkanı olarak hatırlanmak için çalışacağım. En iyisi olmasa da İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokratik belediye başkanı.”

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    Etiketler:
    Belediye, Demokrasi, Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, BBC Türkçe, La Stampa
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