Prekazi: Her yerde bir 'Amerikanizm' var, buna bir de demokrasi diyorlar

Kapitalizmin bir hırsızlık düzeni olduğunu, Yugoslavya'nın sosyalist bir ülke olduğu için NATO tarafından bombalandığını söyleyen Cevad Prekazi, giderek sıkışan bu düzenin bir yerde patlayacağını düşünüyor: "Devrimler yine olacak. Olması lazım, başka türlü de gitmez bu."soL Haber Portalı'ndan Hatice İkinci'ye konuşan Prekazi'ye sorulan sorular ve yanıtları şöyle:
Yugoslavya'yla başlamak isterim. Bizlerin ve tüm dünyanın gözü önünde çok kanlı bir iç savaş yaşandı ülkenizde. Bu dönemi nasıl yaşadınız ve nasıl karşıladınız?
Avrupa'nın son derece normal bir ülkesiydi Yugoslavya, fakat parçaladılar. Çok modern, özgür bir ülkede kardeşçe yaşardık biz. Bir sosyalist ülke olarak çok ilerideydik. Sonra ne olduysa oldu, savaş çıktı. Bu çok büyük bir olaydı. Avrupa’nın ortasında böyle bir şey oldu. Çok üzücüydü, kabus gibiydi ve inanılmazdı. Sanki çok kötü bir rüya gördük hep beraber. 1993’te döndüm Belgrad’a. İstanbul’dan Belgrad’a giderken “deli misin, savaş var orada niye gidiyorsun?” dediler; Belgrad’a gittik, bu sefer “savaş var burada, niye geldin?” dediler. Yugoslavya benim ülkem, uzaktan izleyemedim. Avrupalılar ve ABD’liler mahvetti Yugoslavya’yı, paramparça ettiler. Bir büyük ülkeden bir sürü küçük ülke çıkardılar. Şimdi hangisi Yugoslavya kadar güçlü, özgür? Hiçbiri değil, olamazlar da.
'İLKOKULDA ÖĞRENDİK BİZ HERKESİN EŞİT OLDUĞUNU, ŞİMDİ HER ŞEY PARA OLDU'
1999’da da Belgrad’ı bombalamıştı NATO. Siz de o sırada Belgrad’daydınız. Ne yapmıştınız o günlerde?
Sizce NATO Yugoslavya’yı neden parçaladı?
Biz normal bir sosyalist ülke olarak yaşıyorduk. Okulumuz bedava, doktorlarımız bedava, hastanelerimiz, ilaçlarımız bedava. Devlet düşünüyordu bunları. Mesela büyük firmalarımız vardı, onlar Afrika’da Ortadoğu’da büyük işler yapardı. Tito’nun önderlik ettiği Bağlantısızlar Hareketi vardı; Cemal Abdülnasır, Kaddafi, Nehru’nun da içinde olduğu. Bunlarla büyük ticari işler başlatıldı. İstemediler bunlar sürsün. Bakın Irak’a ne yaptılar, Libya’da neler yaptılar. Şimdi Suriye’de de yapmaya çalışıyorlar. Tüm buralar birer sosyalist ülke olabilirdi, öyle geçmişleri vardı.
Sosyalist bir ülkede doğdunuz, eğitim gördünüz ve sporcu oldunuz. Bu nasıl bir fark yarattı hayatınızda?
Her şey serbest ve bedavaydı. Devlet verirdi her şeyini sporcuların da, futbol, su topu hiç fark etmezdi. Çok iyi sahalar yoktu belki ama sokaklarda, okullarda herkes spor yapardı. Herkes herkese yardım ederdi. Müthiş bir sevgi ve saygı vardı, birlikte yapılırdı her şey. Artık böyle bir şey yok. Şimdi kimse kimseyi tanımaz. İlkokulda öğrendik biz herkesin eşit olduğunu. Babam işçiydi ama her sene tatile giderdik, hem de nereye istersek oraya. Her işçi ev sahibi olurdu. Her şeyimiz vardı Yugoslavya’da. Şehirlerde yüzme havuzları vardı, her isteyen kullanabiliyordu. Tito döneminde yapıldı bunlar. Şimdi ne oldu? Her şey para oldu.
'PROPAGANDAYLA HER ŞEY YAPILABİLİR, İNANIN BANA'
Eski günleri sizin kadar özleyenler var mı hâlâ ülkenizde?
Sosyalist bir ülkede doğup büyümek kişiliğinizi ve düşüncelerinizi nasıl şekillendirdi?
Birçok insan beni ters bulur. Fakat ters falan değilim ben, doğduğumdan beri böyleyim. Kavgacı değildim ama şimdi tam Türkçe kelimeyi de bulamıyorum ama hep, herkes birbirine yardım etsin isterdim. Çünkü görüyorsunuz dünyada neler neler oluyor. Ben ilk defa Türkiye’de gördüm bazı şeyleri. Galatasaray tesislerinde neler yapılıyordu çalışanlara; kaba saba seslenirlerdi, “getir bunu” “götür onu”. “Neden böyle yapıyorsunuz” diye sorardım. “Ne demek o, o işçidir” derlerdi. “İşçi ne demek ki, ne farkı var senden” derdim, bakarlardı öyle. Sen futbolcuysan ne olmuş. Doğduğumdan beri herhalde hep böyleydim ben. Hem solak, hem sol el, hem kalbim hep sol tarafta. Böyle bir dünya istiyordum. Bizim istediğimiz gibi bir dünya olsaydı, insanların yüzde yetmişi, yüzde sekseni çok mutlu olabilirdi. Dünyanın her yeri böyle olsaydı, niye olmasın ki; okul bedava, hastane bedava, kim istemez bunu. Herkes bir yol seçiyor, zaten hayat bir seçimdir. Hayatım boyunca hep böyle olup, hep bunları savunacağım. İnsanlar aynı değil tabi, bazıları istiyor çok zengin olayım. Bir odada yatıyorsun, bir banyoya kullanıyorsun, bir mutfağa giriyorsun, salonda oturuyorsun. Yeterlidir bunlar insana.
'KÜÇÜKKEN CHE'Yİ BİLİRDİM, ONDAN ÇOK ETKİLENDİM'
En çok hangi siyasi kişiliklerden etkilendiniz peki?
'FAŞİZM DÜNYANIN HER YERİNDE ARTIK'
Tito ismi tam olarak ne ifade ediyor sizin için?
Kaldı tabi ki hocam, bitiremezler böyle insanları.
Kalması lazım tabi, bu böyle gitmez. Dünyayı kaç kişi yönetiyor, belki yüz kişi belki iki yüz kişi, büyük firmalar, IMF, Dünya Bankası… Bunlar, ne isterlerse yapıyorlar, böyle gitmez bu ya. Bu kapitalizm hırsızlık düzenidir. Zenginler daha zengin olur, fakirler daha fakir olur. Çok büyük bir yoksulluk var dünyada, fakirleşme her yerde, işte kapitalizm budur. Birkaç aile zengin olsun da ötekiler ölse de olur. Bu kadar fazlası da olmaz, bu bir yerde patlayacak. İyice sıkışacak ve bir yerlerde patlayacak bu düzen. Devrimler yine olacak. Olması lazım, başka türlü de gitmez bu. İnşallah gençler yetişecekler ve insan için normal olan bir hayatı kuracaklar.
'MAÇOĞLU'NU YAKINDAN TAKİP EDİYORDUM'
Türkiye’de son yerel seçimlerde komünist bir aday ilk defa bir ilin belediye başkanı seçildi. Fatih Maçoğlu’nu duydunuz mu?
Biliyorum evet, yakından takip ediyordum zaten.
Nasıl karşıladınız peki?
Gelelim futbola. Size futbolla ilgili sorabileceğim tek soruyu soruyorum; Trabzonspor bu sene şampiyon olur mu hocam? Bu takımı tutuyorum da.
Bu sene olmaz artık, şansı yok, bitti gibi lig.
Ne kadar ilgisiz olduğum da çıktı ortaya, toparlamaya çalışayım en iyisi, nasıl bir sezon geçirdi peki?
Kötü başladılar ama iyiye gidiyorlardı. Sonra Burak’ı sattılar Beşiktaş’a, bu çok aptalcaydı benim için. Bir daha da toparlanamadılar zaten.
'TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI ÇOK İSTERİM'
Neden hiç şampiyon olamıyoruz artık hocam?
'ESKİDEN FAKİRLER OYNARDI FUTBOLU, ZENGİNLER SEYREDERDİ, ŞİMDİ SADECE ZENGİNLER OYNUYOR'
Aslında futbolla ilgili birkaç sorum daha var; futbolun bu kadar büyük bir endüstri haline gelmesi sizce de bu spora duyulan ilginin azalmasına sebep oluyor mu?
'DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU MESSİ'
Şu anda dünyanın en iyi futbolcusu kim size göre?
Bence Messi’dir.
Peki, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular?
Bir numara Pele, sonra Maradona, Cruyff, Ronaldo…
Prekazi?
Yok yok, ben dünya çapında bir futbolcu değildim.
'HINCAL ULUÇ GAZETECİ MİDİR? KAFALARINA GÖRE YAZIYORLARDI'
Galatasaray’da oynarken size yönelik eleştirilere verdiğiniz 'O kadar koşsaydım Real Madrid’de oynardım' yanıtınızı hatırlatmak istiyorum, o kadar koşmadığınız için mi acaba?
Bu insanların çok hoşuna gidiyor ama ben söylemedim böyle bir şey. Hıncal Uluç bir röportajımdan sonra söyledi. Zaten gazeteci midir o? Kafalarına göre yazıyorlardı işte o zaman.
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