Moskova’da, Türkiye’ye yeni Ka-32 helikopter sevkiyat olasılığı değerlendirildi

© Sputnik / Amur Gadjiev Vertoletı Rossi (Rus Helikopterleri) şirketinin Genel Müdürü Andrey Boginskiy

Russian Helicopters CEO’su Andrey Boginskiy, Sputnik’e açıklamasında, geçen yıl Türkiye’ye yapılan Ka-32 teslimini hatırlatarak halihazırda tarafların başta satış sonrası hizmet koşullarını iyileştirme olmak üzere ek imkanları değerlendirdiğini belirterek şunu konuştu:

“Bugün Türk Kaan Air şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız ile görüşmemiz oldu. 2018-2019’da Türkiye’ye 3 adet Ka-32 itfaiye helikopteri teslim ettik. Bugün satış sonrası hizmet koşulları iyileştirme ve işletim deneyimine dayanarak seçenekleri değiştirme imkanı için ek fırsatları değerlendirdik. Zira Ka-32 özel bir helikopter. Genelde itfaiye helikopteri olarak, dolayısıyla belli bir sezonda kullanılıyor. Ayrıca Kaan Air şirketi için Ka-32 helikopter filosunu artırma olasılığını da görüştük”.



Ka-32A helikopteri © Sputnik / İlya Gorbunov

Ka-32 tipi helikopter Sputnik

Ka-32A helikopteri yangın söndürme çalışmalarına katılıyor © Sputnik / Aleksey Savostin 1 / 3 © Sputnik / İlya Gorbunov Ka-32A helikopteri

Boginskiy ayrıca Ka-32 helikopterini daha güçlü, daha etkili, ama aynı zamanda doğal afetler sırasındaki kullanımda daha az maliyetli yapacak modernizasyon programından da bahsetti.

Boginskiy, “Ka-32 çok maksatlı helikopterin modernizasyonuna devam ediyoruz. Helikopteri yeni elektronik sistemler, daha güçlü motor ve gelişmiş yangın söndürme sistemi ile donatmayı planlıyoruz. Tüm bunların, yangınla mücadele maliyetleri üzerinde olumlu etkisi olacak” ifadesini kullandı.

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