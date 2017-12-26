Rusya: Kore Yarımadası'nda bir kriz, on binlerce ABD'linin ölmesine neden olur

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kore Yarımadası'nda herhangi bir büyük çapta askeri hareketliliğin, Güney Kore'de yaşayan on binlerce ABD'linin hayatını kaybetmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Patruşev, Washington'ın Kuzey Kore'ye yapacağı olası bir saldırının Güney Kore'de yaşayan 250.000 ABD'li arasında büyük kayıplara neden olacağının farkında olduğu ifade etti.

"Kore Yarımadası'nda büyük çapta bir çatışma çıkarsa on binlerce ABD'li ölür" diyen Patruşev, böyle bir sonucun her ülke için kabul edilemez bir kayıp olduğunu vurguladı.

Patruşev, Kuzey Kore'nin füze test sahalarının 10 milyon nüfuslu Seul'den yalnızca 50 kilometre uzaklıkta olduğunu da kaydetti.

'ABD, KUZEY KORE'Yİ BAHANE OLARAK KULLANIYOR'

Washington'ın yarımadadaki 'gerginlik kısır döngüsüne' katkıda bulunduğunu belirten Patruşev "ABD, Kuzey Kore yönetimi ve halkına karşı provokatif adımlarda bulunuyor ve Güney Kore ile büyük çapta tatbikatlar gerçekleştiriyor" dedi.

Patruşev, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını Asya-Pasifik bölgesine füze savunma sistemi konuşlandırmak için bahane olarak kullandığını da savundu.