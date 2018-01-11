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    İdlib- TSK

    Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı: Fetih el Şam'ı yok etmekten vazgeçmeyeceğiz

    © AA/ Burak Milli
    Rus medyası
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    İzvestiya
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    Rusya ve İran büyükelçilerinin Türk Dışişleri'ne çağrılmasını yorumlayan Rus Dışişleri kaynakları, Moskova'nın Ankara'yla Suriye'deki yapıcı diyaloğu koruma niyetinde olduğunu ancak Fetih el Şam'la (eski adıyla El Nusra Cephesi) mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirtti.

    İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 kaynak, Ankara ile yeni bir gerilim istemediklerini ancak Fetih el Şam'ın akıbeti gibi hassas konularda taviz vermeyeceklerini söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
    Kremlin'den Rus büyükelçinin Türk Dışişleri'ne çağrılması hakkında açıklama
    'ASTANA FORMATINDAKİ İŞBİRLİĞİ SÜRMELİ'

    Rus kaynaklardan biri, "Astana formatında başarıyla çalışıyoruz ve bu işbirliği sürmeli. Ancak ilkesel duruşumuz, Fetih el Şam'ın imha edilmesini öngörüyor ve biz bundan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    'NATO ÜLKELERİNİN İSTİHBARATLARI FETİH EL ŞAM'A DESTEĞİ SÜRDÜRÜYOR'

    Görüşme sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Mabeyn Köşkü'nde hazır bulundu.
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Akar ve Fidan'a mektup
    Bu arada Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin İdlib'deki silahlı muhalefeti vurduğu iddialarını reddetti.

    Klintseviç, "Biz sadece teröristleri bombalıyoruz. Elbette bu durum, militanlara büyük miktarda kaynak aktarıldığı için bazı aktörleri kızdırıyor. NATO ülkelerinin istihbaratları, önceden olduğu gibi Fetih el Şam'a destek veriyor" diye konuştu.

    ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ YORUM YAPMADI

    Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi Aleksey Yerhov'un Türk Dışişleri'ne çağrılması konusunda şu an için bir yorum yapmayacaklarını belirtti.

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    Etiketler:
    Fetih el Şam, Aleksey Yerhov, İdlib, İran, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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