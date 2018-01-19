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    Suriye Hükümet Güçleri

    İzvestiya: Suriye ordusu, İdlib'deki Fetih el Şam militanlarını kuşatmak için harekata hazırlanıyor

    © AFP 2018/ George OURFALIAN
    Rus medyası
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    İzvestiya
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    Türkiye Halep'in Afrin bölgesine harekat için hazırlıklarını sürdürürken Suriye ordusunun da Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarını kuşatmak ve yok etmek için İdlib'e kapsamlı bir harekat hazırlığı yaptığı belirtildi.

    İdlib- TSK
    © AA/ Burak Milli
    Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yanıtı: Fetih el Şam'ı yok etmekten vazgeçmeyeceğiz
    İzvestiya gazetesine konuşan Suriye ordusundan kaynaklar, hükümete bağlı güçlerin İdlib'in güneydoğusundaki büyük militan grubunu kuşatarak burada Fetih el Şam'ın ana grubuna saldırı için bir sıçrama noktası oluşturmayı planladığını söyledi.

    Kaynaklardan biri, "Bu sıçrama noktası için Hama, Halep ve İdlib kentlerinin kesişim noktası üzerinde duruluyor. Yılın başında başlatılan harekat, başarılı oldu ve artık militanları kuşatma altına almaya hazırlanıyoruz" dedi.

    'FETİH EL ŞAM VE IŞİD BİRBİRİNİ VURACAK'

    Bir diğer kaynak, kuşatma altında Fetih el Şam militanlarının yanı sıra IŞİD militanlarının bulunduğunu belirterek "Bu iki grup birbiriyle çatışıyor. Militanları sadece Suriye ordusu ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri vurmayacak, iki grup yakında birbiriyle de çatışacak. Bu da, militanları temizleme sürecini hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

    'EBU DUHUR HAVA ÜSSÜ KONTROL ALTINA ALINACAK'

    Baas Partisi vekili Cemal Rabia, harekat sırasında stratejik öneme sahip Ebu Duhur hava üssünün de kontrol altına alınacağını kaydetti.

    Rabia, hava üssünün İdlib'e ilerleyiş sırasında birlikleri hızlı ve kesintisiz şekilde intikal ettirmek için kullanılacağını da vurguladı.

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    Etiketler:
    Fetih el Şam, Cemal Rabia, İdlib, Suriye
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