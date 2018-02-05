Kommersant: İdlib'de vurulan Su-25, Türkiye'nin verdiği garanti nedeniyle alçak irtifada uçmuş olabilir

Suriye'nin İdlib kentinde cihatçılar tarafından vurulan Rus Su-25 uçağının alçak irtifada uçtuğu bilgisini alan Kommersant, Rus pilotun alçak irtifada seyretmesinin nedeninin Türkiye'nin bu bölgede verdiği güvenlik garantisiyle ilişkili olabileceğini yazdı.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde Rus Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü, uçak vurulduktan sonra paraşütle atlayan pilotun, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtmişti. Saldırıyı Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) üstlenmişti.

Kommersant gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Filipov, İdlib üzerinde devriye görevini yerine getirdikten sonra alçak irtifada (yaklaşık 4000 metre) seyrederken Su-25'in motoruna MANPAD füzesi (taşınabilir hava savunma füzesi) isabet etti.

Uçak büyük hasar görmesine rağmen Su-25'i bir müddet daha havada tutmayı başaran deneyimli pilot, uçağın durumunun tamamen kritik seviyeye gelmesiyle birlikte paraşütle atlama kararı aldı.

'PİLOT KONUMUNU HMEYMİM ÜSSÜNE BİLDİRDİ'

Beyaz paraşütü gören cihatçıların açtığı ateşe rağmen yere inmeyi başaran Filipov, saklanacak bir yer bulup konumunu Hmeymim üssündeki arama-kurtarma birimine bildirdi.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın pilotu, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurdu

Ancak etrafı kuşatılan Filipov, üzerindeki Steçkin marka silahla ateş açtı (bazı kaynaklara göre iki cihatçıyı vurdu) ancak çıkış yolu olmadığını anlayan Rus pilot, el bombasıyla kendini havaya uçurdu.

'CİHATÇILARIN VURDUĞU İLK RUS UÇAĞI OLDU'

Bu, Rusya'nın Suriye'de operasyona başladığı tarihten bu yana cihatçılar tarafından vurulan ilk Rus uçağı oldu. 'İgla' tipi MANPAD'lerin 5000 metre irtifadaki hedefleri vurabildiğini göz önünde bulunduran uzmanlar, Su-25'in yaklaşık 4000 metre irtifada uçmasının soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.

Kommersant'a konuşan kaynaklardan biri, Su-25'in bu irtifada uçmasının nedeninin Türkiye'nin bu bölgede güvenlik garantisi vermesi olduğunu söyledi.

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesini Türkiye'nin kontrol ettiğini anımsatan kaynak, "Uçuş görevi planlanırken bu garanti esas alınmış olabilir. Cihatçıların elinde MANPAD bulunduğu son ana kadar teyit edilmedi ancak artık Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, bu durumu da hesaba dahil etmeli" yorumunu yaptı.

Ministry press service оброны Russian Federation 'Suriye'deki Rus uçaklarına yeni irtifa emri'

Bu arada Filipov'un naaşının Rusya'ya götürülmesi için Rus Özel Kuvvetleri, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Suriye Özel Kuvvetleri yoğun olarak çalışıyor.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir kaynak, "Rus ve Suriyeli birliklerin 'kahramanla hak ettiği şekilde vedalaşmak' için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.