Kayıt
23:52 05 Şubat 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Su-25 taarruz uçakları pilotlarının uçuş eğitimi

    Kommersant: İdlib'de vurulan Su-25, Türkiye'nin verdiği garanti nedeniyle alçak irtifada uçmuş olabilir

    © Sputnik/ Vitaliy Timkiv
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    Kommersant
    41012

    Suriye'nin İdlib kentinde cihatçılar tarafından vurulan Rus Su-25 uçağının alçak irtifada uçtuğu bilgisini alan Kommersant, Rus pilotun alçak irtifada seyretmesinin nedeninin Türkiye'nin bu bölgede verdiği güvenlik garantisiyle ilişkili olabileceğini yazdı.

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde Rus Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü, uçak vurulduktan sonra paraşütle atlayan pilotun, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtmişti. Saldırıyı Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) üstlenmişti.

    Kommersant gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Filipov, İdlib üzerinde devriye görevini yerine getirdikten sonra alçak irtifada (yaklaşık 4000 metre) seyrederken Su-25'in motoruna MANPAD füzesi  (taşınabilir hava savunma füzesi) isabet etti.

    Uçak büyük hasar görmesine rağmen Su-25'i bir müddet daha havada tutmayı başaran deneyimli pilot, uçağın durumunun tamamen kritik seviyeye gelmesiyle birlikte paraşütle atlama kararı aldı.

    'PİLOT KONUMUNU HMEYMİM ÜSSÜNE BİLDİRDİ'

    Beyaz paraşütü gören cihatçıların açtığı ateşe rağmen yere inmeyi başaran Filipov, saklanacak bir yer bulup konumunu Hmeymim üssündeki arama-kurtarma birimine bildirdi.

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın pilotu, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurdu
    'EL BOMBASIYLA KENDİNİ HAVAYA UÇURDU'

    Ancak etrafı kuşatılan Filipov, üzerindeki Steçkin marka silahla ateş açtı (bazı kaynaklara göre iki cihatçıyı vurdu) ancak çıkış yolu olmadığını anlayan Rus pilot, el bombasıyla kendini havaya uçurdu.

    'CİHATÇILARIN VURDUĞU İLK RUS UÇAĞI OLDU'

    Bu, Rusya'nın Suriye'de operasyona başladığı tarihten bu yana cihatçılar tarafından vurulan ilk Rus uçağı oldu. 'İgla' tipi MANPAD'lerin 5000 metre irtifadaki hedefleri vurabildiğini göz önünde bulunduran uzmanlar, Su-25'in yaklaşık 4000 metre irtifada uçmasının soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: Suriye'deki teröristlerin eline MANPAD füzeleri geçtiği için çok endişeliyiz
    Kommersant'a konuşan kaynaklardan biri, Su-25'in bu irtifada uçmasının nedeninin Türkiye'nin bu bölgede güvenlik garantisi vermesi olduğunu söyledi.

    İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesini Türkiye'nin kontrol ettiğini anımsatan kaynak, "Uçuş görevi planlanırken bu garanti esas alınmış olabilir. Cihatçıların elinde MANPAD bulunduğu son ana kadar teyit edilmedi ancak artık Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, bu durumu da hesaba dahil etmeli" yorumunu yaptı.

    Hmeymim Üssü / Su-24
    Ministry press service оброны Russian Federation
    'Suriye'deki Rus uçaklarına yeni irtifa emri'
    'RUSYA VE SURİYE FİLİPOV'UN NAAŞINI ALMAK İÇİN YOĞUN OLARAK ÇALIŞIYOR'

    Bu arada Filipov'un naaşının Rusya'ya götürülmesi için Rus Özel Kuvvetleri, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Suriye Özel Kuvvetleri yoğun olarak çalışıyor.

    Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir kaynak, "Rus ve Suriyeli birliklerin 'kahramanla hak ettiği şekilde vedalaşmak' için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    MANPAD, Fetih el Şam, Nusra, Tahrir El Şam, Roman Filipov, Türkiye, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moskova'da şiddetli kar yağışı
    Şiddetli kar yağışıyla beyaza bürünen Moskova’nın görüntüleri
    Karikatür
    Kırım’ı ziyaret eden Alman vekiller yollara hayran kaldı
    İnfografik
    En büyük altın ve döviz rezervlerine sahip ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam