Kommersant: İdlib'de vurulan Su-25, Türkiye'nin verdiği garanti nedeniyle alçak irtifada uçmuş olabilir

Kommersant gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Filipov, İdlib üzerinde devriye görevini yerine getirdikten sonra alçak irtifada (yaklaşık 4000 metre) seyrederken Su-25'in motoruna MANPAD füzesi (taşınabilir hava savunma füzesi) isabet etti.
Uçak büyük hasar görmesine rağmen Su-25'i bir müddet daha havada tutmayı başaran deneyimli pilot, uçağın durumunun tamamen kritik seviyeye gelmesiyle birlikte paraşütle atlama kararı aldı.
'PİLOT KONUMUNU HMEYMİM ÜSSÜNE BİLDİRDİ'
Beyaz paraşütü gören cihatçıların açtığı ateşe rağmen yere inmeyi başaran Filipov, saklanacak bir yer bulup konumunu Hmeymim üssündeki arama-kurtarma birimine bildirdi.
Ancak etrafı kuşatılan Filipov, üzerindeki Steçkin marka silahla ateş açtı (bazı kaynaklara göre iki cihatçıyı vurdu) ancak çıkış yolu olmadığını anlayan Rus pilot, el bombasıyla kendini havaya uçurdu.
'CİHATÇILARIN VURDUĞU İLK RUS UÇAĞI OLDU'
Bu, Rusya'nın Suriye'de operasyona başladığı tarihten bu yana cihatçılar tarafından vurulan ilk Rus uçağı oldu. 'İgla' tipi MANPAD'lerin 5000 metre irtifadaki hedefleri vurabildiğini göz önünde bulunduran uzmanlar, Su-25'in yaklaşık 4000 metre irtifada uçmasının soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.
İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesini Türkiye'nin kontrol ettiğini anımsatan kaynak, "Uçuş görevi planlanırken bu garanti esas alınmış olabilir. Cihatçıların elinde MANPAD bulunduğu son ana kadar teyit edilmedi ancak artık Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, bu durumu da hesaba dahil etmeli" yorumunu yaptı.
Bu arada Filipov'un naaşının Rusya'ya götürülmesi için Rus Özel Kuvvetleri, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Suriye Özel Kuvvetleri yoğun olarak çalışıyor.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir kaynak, "Rus ve Suriyeli birliklerin 'kahramanla hak ettiği şekilde vedalaşmak' için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
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