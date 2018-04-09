Kommersant: Rusya ve ABD, Suriye’de askeri çatışmanın eşiğinde

Gazeteye göre Rus-Amerikan ilişkilerinde giderek derinleşen kriz ortamında ABD, iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek daha fazla zıtlaşma kararlılığı sergiliyor.
Bu arada Şam ve Moskova, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddiaları, uydurma haber olarak nitelendirerek kesin bir dille reddediyor.
'İLK SUÇLAMANIN İNGİLTERE'DEN GELMESİ TESADÜF DEĞİL'
Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha geçen ay, Trump yönetiminin Suriye'de güç senaryolarını hayata geçirme olasılığının giderek daha gerçekçi olmaya başladığı konusunda uyardığını belirten Kommersant, Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy'un ABD ve müttefiklerinin Suriye ordusuna saldırı düzenleme hazırlığında olduğuna dair belirtiler görüldüğünü açıkladığını ifade etti.
'RUSYA'YA KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK'
Öte yandan Suriye'deki kriz, Moskova ile Washington arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynağın Kommersant'a verdiği bilgiye göre Beyaz Saray'da, Trump'ın radikal görüşleriyle bilinen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sunacağı Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar bu hafta görüşülecek.
'ABD'NİN SALDIRI HAZIRLAMAK İÇİN FAZLA ZAMANA İHTİYACI YOK'
ABD'nin olası bir füze saldırısı kararını önümüzdeki hafta başında ulusal güvenlik danışmanlarının raporlarını sunduktan sonra alabileceğini belirten Kommersant, Doğu Guta'da ve Suriye'nin diğer bölgelerinde Rus askeri danışmanlarının bulunduğunu ve bu durumda en önemli şeyin bu kişilerin ölümüne izin vermemek olduğunu vurguladı.
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