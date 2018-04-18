Rosatom ve Roskosmos'a 'yaptırım uygulayan ülkelerdeki şirketlerle sözleşme yapmayın' talimatı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'in, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'na (Rosatom) Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerdeki şirketlerle geçici olarak sözleşme yapmama talimatı verdiği belirtildi.

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Kommersant gazetesinin Rus hükümetinden kaynaklara ve şirketlerin üst yöneticilerine dayandırdığı haberine göre Rogozin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere yanıt olarak, Rosatom ve Roskosmos'a bu ülkelerdeki şirketlerle geçici olarak sözleşme yapmama talimatı verdi.

"Hükümetin kararı, uzay alanında daha önce yapılan sözleşmeleri ve anlaşmaları etkilemeyecek" denen haberde, ABD'nin Ay'a yakın mesafede Derin Uzay (Deep Space) adlı bir uluslararası istasyon kurmak üzere almayı planladığı hava valfı modülü kurma teknolojilerine erişemeyeceği vurgulandı.