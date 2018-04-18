Rosatom ve Roskosmos'a 'yaptırım uygulayan ülkelerdeki şirketlerle sözleşme yapmayın' talimatı

Kommersant gazetesinin Rus hükümetinden kaynaklara ve şirketlerin üst yöneticilerine dayandırdığı haberine göre Rogozin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere yanıt olarak, Rosatom ve Roskosmos'a bu ülkelerdeki şirketlerle geçici olarak sözleşme yapmama talimatı verdi.
© AFP 2018 / MONEY SHARMA
"Hükümetin kararı, uzay alanında daha önce yapılan sözleşmeleri ve anlaşmaları etkilemeyecek" denen haberde, ABD'nin Ay'a yakın mesafede Derin Uzay (Deep Space) adlı bir uluslararası istasyon kurmak üzere almayı planladığı hava valfı modülü kurma teknolojilerine erişemeyeceği vurgulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)