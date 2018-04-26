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    Sergey Ryabkov

    Rusya: ABD, kırmızı çizgiyi aştı

    BRICS Photohost
    Rus medyası
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    Kommersant
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’li yetkililerin kapatılan Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nun konutuna yönelik haneye tecavüzüyle kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği de bu adımın ikili ilişkileri daha da belirsiz bir noktaya götürecek düşmanca bir adım olduğunu belirtti.

    Seattle'de Rus konsolosun evine baskı
    © Sputnik /
    ABD’li yetkililer, Seattle’daki Rus konsolosun konutuna girdi
    Kommersant'a konuşan Ryabkov "Washington'daki meslektaşlarımız kırmızı çizgiyi aştı, izin verilen ve makulün ötesine geçti" dedi.

    Ryabkov, uluslararası ilişkiler tarihinde böyle bir adımın görülmediğini, ABD'li yetkilileri mahkemeye taşımayı teklif etti.

    Ryabkov "ABD yargısının tepkisinin ne olacağı da bir başka mesele" dedi ve Rusya'nın teamülü olmayan bu durum konusunda bunu deneme yolundan gitme yanlısı olduğunu ifade etti.

    'RUSYA'YA KARŞI DÜŞMANLIK'

    Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğu
    © REUTERS / Lindsey Wasson
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    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de yetkililerin yaptığının ikili ilişkilerin geliştirilmesi olasılıklarını daha da muğlak hale getirdiği açıklamasını yaptı.

    Açıklamada "Kilitleri söktüler ve Rusya topraklarında istediklerini yapıyorlar. ABD'nin bu eylemlerini Rusya'ya karşı düşmanlık olarak görüyoruz. Bu eylemler ikili ilişkilerin geliştirilmesi olasılıklarını soyutlaştırıyor. Ayrıca Rusya ve ABD halkı arasındaki temaslar için de ilaveten zorluklar çıkarıyor, bölgesel ve küresel güvenliğin güçlenmesini engelliyorlar" ifadeleri kullanıldı.

    Büyükelçilik, uluslararası hukuk ve kuralların ihlal edildiğini belirttiği bu adımı ikili ilişkilere yeni bir darbe olarak niteledi.

    'ABD BASINI DİPLOMATLARIMIZA KARŞI HİSTERİ YARATIYOR'

    Mariya Zaharova
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    Büyükelçilik ayrıca ABD basınının ABD topraklarında gizli eylemler yürüttüğü iddiasıyla sınırdışı edilen Rus diplomatlarla ilgili histeri yarattığını belirtti. Nitekim Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov da ABD basınının sınırdışı edilen 60 diplomatı ‘şeytanlaştırdığını' ifade etmişti.

    Büyükelçiliğin açıklamasında "Sınırdışı edilen diplomatlarımız üst düzey profesyonel kamu görevlileri, dürüst ve mütevazı insanlardı. İkili ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı" ifadeleri kullanıldı.

    Bu açıklama CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı ve bazı konsolosluk çalışanlarının ABD'ye yerleşip taraf değiştiren Rus ajanları izlediğinden şüphelenildiğine yönelik haberinin ardından geldi.

    Londra'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'nın suçlu olduğu iddialarına destek veren ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Seattle Konsolosluğu'nu kapatma kararı almıştı.

    Etiketler:
    Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Sergey Skripal, Sergey Ryabkov, ABD
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