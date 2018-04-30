Rusya’da ATM hırsızlarından yeni başlayanlara özel ders

Rusya’nın başkenti Moskova’da ve Moskova bölgesinde bu ay ATM soygunlarında bir artış gözlendi. Konuyla ilgili kaynaklar, son soygunların ‘usta hırsızlar’ değil, ‘çıraklar’ tarafından yapıldığını, deneyimlilerin yeni başlayanlara ders verdiğini söyledi.

Kommersant gazetesine göre, başkent Moskova ve Moskova bölgesinde ATM soygunlarında bu ay bir artış yaşandı. Geçen yıl toplamda 21 vakaya rastlanırken, bu yıl sadece nisan ayında 10 ATM soygunu kaydedildi.

Konuyla ilgili kaynaklar soygunların ‘usta hırsızlar' değil, ‘çırakları' tarafından yapıldığını belirtti. Deneyimli hırsızların ilgilenenlere bu alanda ders verdiğini belirten kaynak, ‘ustaların' başarılı geçen soygunlardan pay aldığını ifade etti.

'BLACK BOX TEKNOLOJİSİ KULLANIYORLAR'

Kaspersky Lab şirketinden antivirüs uzmanı Sergey Golovanov, hırsızların soygun sırasında BlackBox teknolojisi yüklü ve ATM'nin para dağıtım bölgesine bağlanan özel bir cihaz kullandığını söyledi.

Golovanov "Bu cihaz genellikle ATM'ye açılan bir delikle bağlanıyor. Hırsızlar ATM'yi açabilmek için anahtarlar da yapabilir" dedi.

Kaynaklara göre, bir ATM'den 2 ilâ 5 milyon ruble (30 bin-80 bin dolar) para alınabiliyor. 3 banka da güvenlik güçlerinden konuyla ilgili yardım talep etti.