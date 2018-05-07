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    Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı

    Kommersant: Yunanistan krizden çıkmaya hazır

    © REUTERS / Costas Baltas
    Rus medyası
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    Kommersant
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    Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün yayınladığı stres testlerinin sonuçları, önümüzdeki 3 yıllık dönemde olumsuz ekonomik senaryoda Yunanistan’ın en büyük bankalarının sahip olduğu sermayenin 15.5 milyar euro azalabileceğini gösterdi.

    FITCH
    © AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
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    Ancak hissedilir kayıplara rağmen bankaların sermayesi yine de ECB’nin asgari taleplerinin altına düşmeyecek. Bu da bankaların yıllardır süren yeniden yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlandığına işaret ediyor.

    ECB, Yunan bankalarına yönelik 2018 stres testi sonuçlarını yayımladı. Açıklamada, sermaye kaybının Alpha Bank için 8.56 puan, Eurobank için 8.68 puan, NBG için 9.56 puan, Piraeus Bank içinse 8.95 puan olarak gerçekleştiği kaydedildi. ECB’nin baz senaryosuna göre Yunanistan’ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2020’ye kadar yıllık artışı yüzde 2.4-2.5 olarak gerçekleşecek. Fakat olumsuz ekonomik senaryoda hissedilir kayıpların oluşmasına rağmen bankaların sermaye katsayısı ECB’nin önerdiği yüzde 5.5 seviyesinin altına düşmeyecek. ECB’nin stres testlerinin bir ‘geçme’ ve ya ‘kalma’ testi olmadığını belirtmesine karşın Yunanistan bankaları, yayınlanan sonuçlara hızlı bir şekilde tepki verdi.

    'STRES TESTLERİNİN SONUÇLARI, PİYASA DURUMUNUN BELİRGİN BİR ŞEKİLDE İYİLEŞTİĞİNİ DOĞRULUYOR'

    Piraeus Bank Genel Müdürü Hristos Magalu, “Stres testlerinin sonuçları, Yunanistan'daki piyasa durumunun testlerde kullanılan muhafazakâr varsayımlarla dahi belirgin bir şekilde iyileştiğini doğruluyor. Bankamızın mali durumunu güçlendirmeye ve ülkemizin ekonomik iyileşmesini desteklemeye devam edeceğimiz ‘Program 2020’ye bağlı kalmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

    Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis
    © AFP 2018 / JAVIER SORIANO
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    Alpha Bank Başkanı Dimitrios Mantzunis te Avrupa Merkez Bankası’nın stres testlerinin sonuçlarını olumlu olarak değerlendirdi. Mantzunis, “Stres testlerinde ortaya çıkan bankamızın göze çarpan sonuçları, sermayemizin dayanıklılığını gösteriyor ve stratejik hedeflere ulaşma yeteneğimizi teyit ediyor. Bankamızın lider pozisyonu, sıkıntılı varlıklardan ileride de kurtulmaya yönelik plana odaklanmamıza ve şu anda iyileşen Yunan ekonomisine destek vermemize olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

    Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) geçen ay sonu yayınladığı raporda Yunan ekonomisinin canlandığına, iş pazarındaki durumun iyileştiğine ve kredilerle ilgili durumun daha sağlıklı hale geldiğine işaret edildi. Yunan hükümetinin son yıllarda krizi aşmaya yönelik attığı adımları olumlu değerlendiren OECD, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının bu ve önümüzdeki yıl yüzde 2 artış göstereceğini tahmin ediyor.

    Raporu sunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, ‘Yunanistan’da yapılan reformların nihayet sonuç vermeye başladığını’ açıkladı.

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    Etiketler:
    Ekonomik kriz, Piraeus Bank, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Hristos Magalu, Yunanistan
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