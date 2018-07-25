İzvestiya: Rusya’daki özel binek araçlar, askeri kayıt altına alınacak

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, vatandaşların sahip olduğu tüm binek araçları kayıt altına almayı planladığı öğrenildi.

İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, üzerinde çalıştığı yeni düzenleme taslağıyla Gümrük Birliği'nin teknik yönetmeliğinde ‘M1' kategorisinde yer alan, yani yolcu taşımacılığında kullanılan ve en fazla 8 yolcu alabilen tüm binek araçları kayıt altına alabilecek.

Yeni tasarıya göre Rusya Savunma Bakanlığı, ulusal saldırı tehdidi olduğu halde ilan edilen seferberlik durumunda sivillerin otomobillerinden faydalanabilecek.

Belgede seferber edilen araçların savaş bölgelerine gönderilmemesi, askerlerin sivil araçları geçici olarak kullanması ve askeri araçlar geldikten sonra otomobilleri sahiplerine iade edip, kendilerine tazminat ödemesi yapılması öngörülüyor.

Seferberlik durumunda en çok Rus yapımı arazi araçlarının tercih edileceği belirtilen belgede, normal zamanlardaysa tüm araçların kayıt altında bulunacağı, askeri sicil ve kayıt bürosunda her aracın teknik durumu ve son olarak geçtiği muayene ile ilgili bilgilerin yer alacağı ifade ediliyor.

İzvestiya, tasarının çeşitli kurumların onayından geçtiğini ve ileride bu konuda yapılacak görüşmeler sürecinde önemli ölçüde revize edilebileceğini yazdı.