Nezavisimaya Gazeta'dan Türkiye-ABD analizi: İşbirliğinden düşmanlığa

Suriye'deki görüş ayrılıkları ve S-400 anlaşmasıyla başlayan, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington'un Türkiye'ye yaptırımlarıyla derinleşen Türkiye-ABD gerilimi Rus basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ediyor.

Nezavisimaya Gazeta'da yayınlanan analizde, Ankara ve Washington arasındaki gerilimin yalnızca Brunson'ın tutuklanmasıyla ilgili olmadığına dikkat çekildi.

İhtilafın derinleşmesinde Suriye krizinin, Kürt meselesinin, F-35 teslimatının askıya alınmasının ve Ankara'nın S-400 hamlesine Washignton'un verdiği tepkilerin etkili olduğunun altı çizildi.

Halkbank davasının ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iade edilmemesinin de gerilimi tırmandrdığıı ifade edildi.

'TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN İLE İLİŞKİ KURULMASI DAHA GERÇEKÇİ BULUYOR'

Nezavisimaya Gazeta'ya göre Türk yönetimi, Rusya ve Çin ile ilişki kurulmasını daha gerçekçi bulurken ABD'yi artık dost ülke olarak görmüyor.

'AVRASYACILIK EĞİLİMİNE DESTEK ARTIYOR'

Gazete, Türkiye'deki Avrasyacılık eğiliminin elitler ve uzmanlar arasında geçtikçe daha fazla destek bulduğu yorumunu yaptı.

Analizde, "Önceden Türk dış politikasında Avrasyacılık fikri milliyetçiler, marjinaller ve anti-emperyalist gruplar tarafından temsil edilirken bugün sağ gruplar ve muhafazakarlar da bu fikri destekliyor. Avrasyacılık fikri üzerine inşa edilen Türk-Rus jeopolitik ekseni, ikili ilişkiler ve Suriye krizi kapsamında yeni testlerden geçecek" ifadeleri kullanıldı.