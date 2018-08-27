'Ekonomi Bakanlığı, Rusya'yı bölmeyi önerdi'

Kommersant'ın haberine göre Rusya Ekonomi Bakanlığı, 'Mekansal Kalkınma Stratejisi' kapsamında ülkeyi 14 makro bölgeye bölmeyi önerdi.
© REUTERS / Maxim Shemetov
Rusya'da şu anda Uzak Doğu ve Orta Kafkasya olmak üzere 2 makro bölge bulunuyor.
Bakanlık ise 12 yeni makro bölge daha oluşturulması üzerinde çalışıyor.
Bakanlık uzmanları, bu stratejinin bölgelerarası işbirliği için daha iyi koşullar oluşturacağını ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma potansiyellerini ortaya çıkaracağını belirtiyor.
Strateji tasarısının eylül ayında hükümete sunulması ve ekim ayında onaylanması bekleniyor.
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