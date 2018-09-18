İzvestiya: Rusya ile Türkiye, İdlib'in geleceğini netliğe kavuşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki zirvesini analiz eden İzvestiya gazetesi, Türk hükümetinin İdlib'deki kontrolü yitirmek istemediğini ve Rusları uzlaşmaya ikna etmek için her türlü çabayı gösterdiğini yazdı.
Liderlerin yaptığı anlaşmanın bir dizi önemli ve birbiriyle bağlantılı unsuru içerdiğini belirten gazete, "İlk olarak, ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması üzerinde duruluyor. Türk gözlem noktalarının artırılmasının ve güvenli bölgenin çapının genişletilmesinin, Rus askeri üslerine ve Suriye ordusu mevzilerine yönelik saldırı tehdidini ortadan kaldırması bekleniyor. Sivillerden ve ılımlı muhaliflerden ayrılan militanlar, Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetlerinin sıkı koordinasyonuyla imha edilebilir" ifadelerine yer verdi.
'TÜM YÜK, MİLİTANLARI MÜZAKEREYE İKNA ETMESİ GEREKEN TÜRKİYE'NİN OMUZLARINDA'
İkinci olarak siyasi sürecin teşvik edilmesi üzerinde durulduğuna dikkat çeken İzvestiya, şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada tüm yük, çok sayıda militanı Suriye hükümetiyle masaya oturmaya ikna etmek zorunda olan Türkiye'nin omuzlarında."
Bu arada İzvestiya, İdlib konusunun Türkiye için yalnızca kentteki durumla sınırlı olmadığını kaydetti. Gazeteye göre İdlib'deki terör örgütüne yönelik her türlü saldırı, örgütün Türkiye'deki destekçilerini ve sempatizanlarını harekete geçirebilir.
'TÜRKİYE, KÜRT FAKTÖRÜ NEDENİYLE İDLİB'DE KALMAK İSTİYOR'
Gazeteye göre Türkiye'nin bir diğer çekincesi, ABD destekli Kürt silahlı gruplarının er ya da geç Şam'dan özerlik talep edecek olması. Analizde, "Bu bağlamda, Türkiye'nin İdlib'de kalmaya devam etme arzusu, Kürt faktörünü gelecekte Türklere baskı için kullanabilecek Suriye hükümetine baskı yapma kozunu elde tutmak olarak görülmelidir" dendi.
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