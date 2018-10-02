'ABD, Türkiye ile ilişkilerini koruyarak Kürtleri kullanmaya devam edecek'

Gazetenin haberinde, ABD'nin Kürt-Arap ittifakına dayanmaya devam etmesinin Washington'a ek sorunlar yaratacağı belirtildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın DSG'nin kontrolündeki toprakları geri kazanma fikrinden vazgeçmediği kaydedilen haberde, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in daha önce Russia Today'e (RT) verdiği röportajdaki açıklamalarına da değinildi.

Muallim, RT'ye röportajında Washington'un Suriye'deki varlığına dikkat çekerek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanlarının ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtmiş, İranlı danışmanların Suriye'deki varlıklarının, Amerikalı askerlerden farklı olarak yasal olduğunu ve bu kişilerin Suriye devletinin talebi üzerine orada bulunduklarını vurgulamıştı.

‘İRAN'IN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ BÖLGELERİ VURMASI, ABD YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR SİNYAL OLABİLİR'

İran'ın ABD'ye taviz vermesi olasılığının çok düşük olduğunu ifade eden gazete, hafta başı İran Devrim Muhafızları'nın, Suriye'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan bölgelerine birkaç balistik füze fırlattığını ve açıklama olarak saldırının ‘Ahvaz'daki saldırıya misilleme olarak IŞİD mevzilerine yönelik yapıldığı' belirtildiğini aktardı. Haberde, İran'ın Suriye topraklarına düzenlediği saldırının ABD yönetimine yönelik bir sinyal olabileceği düşüncesi de paylaşıldı.

‘ABD'NİN SURİYE'DE KALMA KARARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ GERER'

Nezavisimaya Gazeta, Washington'un Suriye'de kalma kararının ABD'nin NATO'daki müttefiki Türkiye ile ilişkilerinde gerilime yol açabileceğini ifade etti.

© Sputnik / Hikmet Durgun Eski YPG danışmanı: Kamışlı'da Suriye ordusu ile yaşanan çatışmanın arkasında ABD var

Gazeteye konuşan Rusya Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, "ABD ve Suriyeli Kürtlerin yaptığı işbirliğinin Türkiye için ciddi bir endişe konusu olduğu ortada. Ankara'ya göre Kürtler, Fırat'ın doğu kıyısını ‘garnizon devlete' dönüştürüyor. Menbiç'le ilgili görüşmelerden görebildiğimiz üzere Türkiye sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalışıyor. Ancak yine de Türkiye'nin Amerikalı ortaklarının vaatlerine şimdiye kadar güvenmediği de ortada. Ben, ABD'nin yoğun diplomatik ve askeri temaslar yoluyla Türkiye ile çalışma ilişkilerini sonuna kadar muhafaza etmeye çalışacaklarını ve aynı zamanda Suriye'deki görevlerinin çözümü için Kürtleri kullanmaya devam edeceklerini düşünüyorum. ABD'nin başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

‘WASHİNGTON'A KARŞI DENGE UNSURU'

Türkiye'nin NATO'daki başlıca ortağı ile yaşadığı bu tür tezatlar ortamında her ne olursa olsun dış siyasi temaslarını çeşitlendirmeye kararlı olduğunu gösterdiğini belirten gazete, burada Washington'a karşı denge unsuru olarak Moskova'nın öne çıktığını yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer veren Nezavisimaya Gazeta, (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin Suriye'den turizm ve savunmaya hızlı bir şekilde geliştiğini, ikili ilişkileri bozmak için birçok provokasyonun yapıldığını fakat söz konusu provokasyonların üstesinden gelindiğini ifade ettiğini aktardı.