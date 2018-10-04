Kommersant: Türkiye, İdlib'deki militanları cihattan vazgeçmeye ikna etti

Suriye'de yayınlanan hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, terör örgütlerinin Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de kuracağı silahsızlandırılmış bölgeden çıkmayı kabul ettiğini yazdı. Haber üzerine Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) yetkilileriyle konuşan Kommersant, Türkiye'nin militanları cihattan vazgeçmeye ikna ettiğini vurguladı.

Kommersant gazetesinin aktardığına göre El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın öncülük ettiği HTŞ, sihlansızlandırılmış bölgeden çıkmayı kabul etti.

'KURTULUŞ HÜKÜMETİNİ LAĞVETMEYİ KABUL ETTİLER'

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR SMDK Yöneticisi: İdlib anlaşmasına uymayan örgütlere Türkiye ile ÖSO müdahale edecek

Türk istihbaratının HTŞ ile yaptığı görüşmeler sonucunda örgüt, Ankara tarafından artık terör örgütü olarak sınıflandırılmamak için cihatçı ideolojiden vazgeçmeyi ve sözde kurtuluş hükümetini lağvetmeyi kabul etti. İdlib'in yüzde 70'ini kontrol eden HTŞ, buna karşılık güvenlik garantisi istedi.

Kommersant, Ankara ve HTŞ arasındaki anlaşmaya Şam'a yakın bir gazetede yer verilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

'HTŞ'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'

Kommersant'a konuşan Suriyeli muhalif albay Fateh Hasun, HTŞ'nin Soçi anlaşmasını uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

Hasun, "Örgütün önünde iki seçenek var. Ya kendilerini lağvedecekler ya da teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin doğu bölgelerine gidecekler. İkinci seçeneği yabancı militanlar tercih ediyor. Suriyelilerin çoğunu HTŞ'ye para dışında bir şey bağlamıyor ve onlar evlerine dönebilirler" dedi.