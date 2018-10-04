Kommersant: Türkiye, İdlib'deki militanları cihattan vazgeçmeye ikna etti

Kommersant gazetesinin aktardığına göre El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın öncülük ettiği HTŞ, sihlansızlandırılmış bölgeden çıkmayı kabul etti.
'KURTULUŞ HÜKÜMETİNİ LAĞVETMEYİ KABUL ETTİLER'
Kommersant, Ankara ve HTŞ arasındaki anlaşmaya Şam'a yakın bir gazetede yer verilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.
'HTŞ'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'
Kommersant'a konuşan Suriyeli muhalif albay Fateh Hasun, HTŞ'nin Soçi anlaşmasını uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.
Hasun, "Örgütün önünde iki seçenek var. Ya kendilerini lağvedecekler ya da teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin doğu bölgelerine gidecekler. İkinci seçeneği yabancı militanlar tercih ediyor. Suriyelilerin çoğunu HTŞ'ye para dışında bir şey bağlamıyor ve onlar evlerine dönebilirler" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)