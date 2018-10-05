Kommersant: Türkiye'de enflasyon, Venezüella'nın hızına yetişti

Gazete, Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilimli sürecin Türk ekonomisine olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi.
'ESKİ TÜRKİYE'Yİ ANIMSATIYOR'
Nomura Gelişen Piyasalar Ekonomisti İnan Demir'in Bloomberg'e açıklamasına yer veren Kommersant, "Enflasyonun bıraktığı iz o kadar büyük ki, yaşanan her şey eski Türkiye'yi anımsatıyor" yorumunun altını çizdi.
Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi.
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