Rus basını: Endonezya ABD’nin yaptırımlarından dolayı Rus avcı uçaklarının alımını erteledi

Rus Kommersant gazetesi kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan, Cakarta’ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili kontratın uygulama evresinin ABD’nin olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazdı.

Habere göre Su-35'lerin teslimat sürelerini, Washington'un Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulamaya koyabileceği kısıtlamalar etkiledi. Kommersant durumu, "ABD bir türlü Endonezya'ya kısıtlama getirmeyeceği konusunda güvence vermedi" ifadeleriyle özetledi.

Su-35 uçaklarının tedarikiyle ilgili anlaşmanın hukuki açıdan geçerliliğini koruduğunu kaydeden gazete, ayrıca Rusya'nın da bu konuda zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti.

Haberde, "Anlaşmanın uygulanması sırasında özel bankalardan bir tanesinin finanse edeceği bir kredi şemasının devreye alınması planlanıyordu. Ancak böyle bir adım banka için ağır sonuçlar doğurabilir, zira ABD bu krediyi (Rus savunma sanayi şirketi) Rosoboroneksport ile işbirliği olarak değerlendirip, bankaya yönelik yaptırımlar getirir" ifadeleri yer aldı.

Geçen şubatta imzalanan Su-35 uçaklarının tedarikiyle ilgili kontratın tutarı 1.1 milyar dolar. Endonezya, kontrat tutarının yarısını kauçuk ve palm yağı tedarik ederek karşılayacak. Uçakların teslimatının kontratın imzalandığı tarihten 2 yıl sonra yapılması planlanıyordu, Endonezya ilk uçağa bu ay sahip olmak istiyordu.

ABD'NİN TEPKİSİ

Jakarta Post gazetesinin haberine göre Endonezya Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Departmanı Genel Müdürü Oke Nurvan daha önce Cakarta'nın Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarını alacak olmasından ABD'nin memnuniyetsizliğini dile getirdiğini açıkladı.

"Rusya ile barter anlaşması sürecindeyken ABD müdahale etmeye çalışıyor" diyen Nurvan, Washington'un tepkisine rağmen Endonezya'nın planlarından vazgeçme niyetinde olmadığını ifade etti.