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23:53 12 Ekim 2018
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    Türk Lirası, TL, lira, para

    'Türkiye dolardan vazgeçme rotasına girdi'

    © REUTERS / Murad Sezer
    Rus medyası
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    Rus medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ticari ilişkilerde yerel paraya geçme çağrısını değerlendirdi.

    Rusya- İran- Türkiye
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    ‘Yerel para birimleriyle ticaret için ekonomik altyapı hazırlıklarının görüşülecek olması, önemli bir aşama’
    Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum. Gelin yerli para, milli parayla ortak iş yapalım. Ülkelerimizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yürüttüğümüz müzakerelerde mesafe kaydettik. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

    Rus Vesti Finans Ekonomi sitesi, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun analiz edildiği yazıda, Türkiye'nin 2005'i Afrika Yılı olarak ilan ettiğini ve bu kıtanın ülkeleriyle ilişkileri ilişkiler kurma sürecini hızlandırdığı hatırlatılarak şu değerlendirmeye yer verildi:

    ''2002'de Afrika'da sadece 12 Türkiye Büyükelçiliği vardı. Bugün sayıları 41'e çıkmış durumda. Afrika ülkeleri de son 16 yılda Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler sayısını 10'da 33'e çıkardı.

    Macaristan'ın da Afrika'daki projelere katılmak için Türkiye'yle partnerlik ilişkiler kurmaya ilgi duyduğunun altınız çizen Erdoğan, son Budapeşte ziyareti sırasında, iki ülkenin işadamlarıyla görüşmüştü. Türk ve Macar Eximbank'ların, iki ülke işadamlarının hayata geçireceği her türlü ortak ticari ve yatırım projeye destek vereceği dile getirilmişti. Türk lider, gazetecilere açıklamasında, Macarların Türk partnerlerle Afrika ülkelerindeki ortak projelere katılmaya hazır olduğunu kaydederek Macar Eximbank'ın Afrika'daki projelerin hayata geçirilmesi için ilk aşamada 500 milyon euro vereceğini açıklamıştı.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Rus ekonomist Kovalev: Dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması çok önemli bir adım
    Türkiye'nin Afrika ülkelerine yatırımların hacmi 6.2 milyar doları geçmiş durumda. Türk şirketler bu kıtada toplam maliyeti 65 milyar doları bulan 1150 proje hayata geçiriyor. Türk Eximbank, Afrika'daki ticari ve yatırım projelerinin finansmanı için krediler veriyor.

    Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46 Afrika ülkesiyle ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmalarını imzaladığını açıkladı. Ayrıca 28 ülkeyle karşılıklı teşvik ve koruma anlaşması, 5 ülkeyle serbest ticaret anlaşması ve 12 ülkeyle de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalandı.

    Türk lideri ayrıca 2003'te 3.7 milyar dolar olan Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin geçen yıl 20.6 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

    Batı'nın Afrika ülkelerinin yeraltı kaynaklarına yönelik şiddet uyguladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için ortak adımlar atma çağrısında bulundu.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da küresel korumacılığın gelişmesine rağmen Türk-Afrika ilişkilerini yeni seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirterek ticari ilişkilerin altın çağ yaşadığını kaydetti.

    İki günlük foruma 46 ülke, 3 bölgesel örgüt ve 8 kredi kuruluşu katıldı.

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS / Darren Ornitz
    Türk halkının yüzde 74'ü dolara karşı yerel para birimiyle ticareti savunuyor, ABD'yle ittifaka destek yalnızca yüzde 4.4
    Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret, son 15 yılda 4 kat artarak 5 milyardan 20 milyar dolara çıktı. Bu dönem içinde Türkiye'nin kıtaya olan ihracatı 2.1 milyar dolardan 11.7 milyar dolara, ithalat ise 3.3 milyar dolardan 8.9 milyar dolara ulaştı.

    Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun basın toplantısında konuşan Pekcan, "Şu anda Türkiye'nin ve Türk firmalarının Afrika'daki yatırımlarının toplamı 6,2 milyar doları aşmıştır" dedi.

    Forumda 3 işbirliği anlaşması imzalandı.

    Senegal Cumhuriyeti Maden ve Jeoloji Bakanlığı ile Tosyalı Holding arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na göre, Türk şirketi bu ülkenin demir ve çeliğine yatırım yapacak.

    Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu arasında Ticaret ve Yatırım İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalandı''.

    Etiketler:
    Yerel para, Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, ABD, Rusya, Afrika, Türkiye
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